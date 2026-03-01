LIVE Giro di Sardegna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | aggiornamenti dalle 14.00

Alle 14.00 inizia la diretta della quinta e ultima tappa del Giro di Sardegna 2026, con aggiornamenti continui sulla corsa. La cronaca si concentra sullo svolgimento di oggi e sulle azioni più significative che si verificano durante la tappa. La copertura si basa su notizie in tempo reale, offrendo una panoramica dettagliata di quanto accade lungo il percorso. La diretta si può seguire cliccando sul link dedicato.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta ed ultima tappa del Giro di Sardegna 2026. La corsa a tappe sarda si chiude con una frazione di 177,3 chilometri con partenza a Nuoro ed arrivo posto in quel di Olbia. Il percorso prevede una prima parta molto dura con una partenza in leggera salita fino al Valico di Su Pradu (18.1 km al 2.1% di pendenza media). Terminata l'unica ascesa ufficiale di questa tappa i corridori affronteranno una lunga discesa che porterà fino al cinquantesimo chilometro. Da quel momento in poi sarà un continuo sali e scendi con diversi strappi che potrebbero essere teatri di attacchi.

GIRO DI SARDEGNA, DOMANI LA CONCLUSIONE A OLBIA CON PARTENZA DA NUORO DOPO IL GRANDE SPETTACOLO DI SPORT E PUBBLICO DI QUESTO POMERIGGIO Partenza da piazza Italia per una passerella fino a Prato Sardo dove sarà dato i facebook

Giro di Sardegna 2026: Dušan Rajovic minimalnie lepszy od Davide Donatiego. Bardzo zacieta koncówka x.com