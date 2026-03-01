LIVE Atletica Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA | botti finali con Dosso e Diaz! Aggiornamenti dalle 15.00

Alle 15.00 iniziano i Campionati Italiani indoor di atletica, con aggiornamenti sulla gara in tempo reale. Durante la giornata si sono svolte le competizioni con protagonisti Dosso e Diaz, che hanno concluso con prestazioni di rilievo. La diretta offre un resoconto dettagliato di tutte le fasi della manifestazione, con commenti e risultati aggiornati in tempo reale.

La donna più attesa del giorno sarà Zaynab Dosso, che domenica scorsa è diventata la prima donna italiana a scendere sotto i sette secondi sui 60 metri: dopo il 6.99 corso a Torun, la velocista emiliana saprà migliorarsi ulteriormente? Appuntamento con le batteria alle ore 15.55, mentre la finale andrà in scena alle ore 17.30. Sul rettilineo maschile il favorito sembra essere Filippo Randazzo, che incrocerà Samuele Ceccarelli e Stephen Awuah Baffour, annunciato anche Lorenzo Simonelli. Si preannuncia un confronto molto avvincente nel salto triplo, dove vedremo all'opera Andrea Dallavalle e Andy Diaz: l'argento mondiale all'aperto e il Campione del Mondo in sala apriranno la propria annata agonistica inseguendo una misura di rilievo.