LIVE Paolini-Tomljanovic 5-5 WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | sarà long set in questo primo parziale

Al torneo WTA di Indian Wells 2026, la partita tra Paolini e Tomljanovic è al momenta di 5-5 nel primo set, con il punteggio in parità. La giocatrice australiana ha messo in rete un diritto incrociato, mentre l’italiana ha risposto con un rovescio lungolinea che è uscito di poco largo. La sfida si sta delineando come un long set, con punti intensi da entrambe le parti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 In rete il diritto incrociato dell’australiana. 5-5 Larga la risposta di rovescio lungolinea di Tomljanovic. 40-0 Ace interno dell’italiana. 30-0 Larga la risposta di rovescio lungolinea della nativa di Zagabria. 15-0 In rete il diritto lungolinea giocato in attacco della numero 85 WTA. 5-4 Rovescio incrociato e vincente della classe ’93. 40-30 Lunga la risposta di diritto lungolinea dell’azzurra. 30-30 Diritto incrociato e vincente giocato a ridosso della rete dell’australiana. 15-30 Risposta di diritto incrociata e vincente con deviazione fortunosa del nastro della numero 7 WTA. 15-15 Diritto incrociato e vincente di Paolini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Tomljanovic, 5-5, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: sarà long set in questo primo parziale LIVE Paolini-Tomljanovic, 4-5, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’azzurra serve per rimanere nel primo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 In rete il diritto lungolinea giocato in attacco della numero 85 WTA. Leggi anche: LIVE Paolini-Potapova, 6-7, 2-0, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: break in avvio dell’azzurra in questo secondo parziale Tutti gli aggiornamenti su LIVE Paolini Tomljanovic 5 5 WTA Indian.... Temi più discussi: LIVE Paolini-Tomljanovic, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’azzurra insegue gli ottavi; Indian Wells su SuperTennis: Paolini rimonta Potapova, al 3° turno trova l'australiana Tomljanovic; Paolini sfida Tomljanovic a I.Wells: LIVE SuperTennis alle 21; Il tabellone di Indian Wells 2026: con chi giocano Jannik Sinner, gli italiani e le italiane · Tennis ATP e WTA. Paolini-Tomljanovic oggi in tv, WTA Indian Wells 2026: orario, partite precedenti, canale, streamingJasmine Paolini affronterà quest'oggi il terzo turno nel tabellone di singolare femminile del WTA1000 di Indian Wells. L'azzurra (n.7 del mondo) sfiderà ... oasport.it LIVE Paolini-Tomljanovic, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’azzurra insegue gli ottaviCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell'incontro valido per il terzo turno del WTA1000 di Indian Wells ... oasport.it Tennis, WTA 1000 Indian Wells, Jasmine Paolini vince in rimonta il 1° set contro Tomljanovic per 7-5 Indian Wells Tennis Garden Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/03/tennis-atp-masters-1000-indian-w - facebook.com facebook Sinner vs Shapovalov intorno alle 23. Domani gli incontri cominciano alle 19. Paolini vs Tomljanovic verso le 21. Non prima delle 2 Cobolli vs Tiafoe x.com