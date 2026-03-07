Durante il match tra Paolini e Potapova all’Indian Wells 2026, l’azzurra ha ottenuto il primo break nel secondo set dopo aver vinto il primo parziale 7-6. All’inizio del secondo set, Paolini ha conquistato un punto con un rovescio incrociato vincente e ha ottenuto un’altra opportunità con una palla corta di diritto. La partita è in corso con un punteggio di 2-0 in favore dell’italiana.

3-1 Lungo il diritto lungolinea giocato in recupero della numero 91 WTA. 15-0 Diritto incrociato e vincente giocato dal centro del campo di ”Jas”. 2-1 Diritto in back incrociato e vincente giocato in recupero della portacolori austriaca. A-40 Altro diritto lungolinea e vincente della russa naturalizzata austriaca. 15-40 Doppio fallo della classe 2001. Il terzo del match. Ci sono due palle break. 15-30 Diritto di tocco incrociato e vincente giocato a ridosso della rete della portacolori austriaca. 40-40 Risposta di diritto lungolinea e vincente della portacolori austriaca. 40-40 Lungo il rovescio incrociato giocato in difesa della classe ’96. 40-30 In rete il diritto incrociato della nativa di Castelnovo di Garfagnana. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paolini-Potapova, 6-7, 2-0, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: break in avvio dell’azzurra in questo secondo parziale

Leggi anche: LIVE Paolini-Potapova, 6-7, 1-0, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: break in avvio dell’azzurra in questo secondo parziale

LIVE Paolini-Potapova, 0-0, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’azzurra partirà al servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23:39 Paolini ha vinto il sorteggio e ha scelto di servire.

Approfondimenti e contenuti su LIVE Paolini Potapova 6 7 2 0 WTA....

Temi più discussi: LIVE Paolini-Potapova, 5-6, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: la classe 2001 serve per aggiudicarsi il primo parziale; Potapova-Paolini: il pronostico del Masters 1000 di Indian Wells, i precedenti e dove vedere il match; Il tabellone di Indian Wells 2026: con chi giocano Jannik Sinner, gli italiani e le italiane · Tennis ATP e WTA; Sinner e altri 4 azzurri: il programma su Sky.

LIVE Paolini-Potapova, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: esordio duro contro la russa diventata austriacaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale dell'esordio in quel di Indian Wells ... oasport.it

Paolini-Potapova oggi in tv, WTA Indian Wells 2026: orario, programma, streamingJasmine Paolini farà il proprio esordio quest'oggi nel tabellone di singolare femminile del WTA1000 di Indian Wells. L'azzurra (n.7 del mondo) sfiderà la ... oasport.it

Continua la notte tricolore ad Indian Wells, ora in campo Jasmine Paolini contro Anastasia Potapova! x.com

Programma Day 3 Indian Wells Campo Centrale ore 20.00 BERRETTINI ZVEREV ore 03.00 SINNER SVRCINA Stadio 3 21.30 circa MUSETTI FUCSOVICS Stadio 4 Terzo incontro PAOLINI POTAPOVA Stadio 6 Ore 20.00 COBOLLI KECMAN - facebook.com facebook