LIVE Paolini-Potapova 6-7 2-0 WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | break in avvio dell’azzurra in questo secondo parziale

Da oasport.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il match tra Paolini e Potapova all’Indian Wells 2026, l’azzurra ha ottenuto il primo break nel secondo set dopo aver vinto il primo parziale 7-6. All’inizio del secondo set, Paolini ha conquistato un punto con un rovescio incrociato vincente e ha ottenuto un’altra opportunità con una palla corta di diritto. La partita è in corso con un punteggio di 2-0 in favore dell’italiana.

3-1 Lungo il diritto lungolinea giocato in recupero della numero 91 WTA. 15-0 Diritto incrociato e vincente giocato dal centro del campo di ”Jas”. 2-1 Diritto in back incrociato e vincente giocato in recupero della portacolori austriaca. A-40 Altro diritto lungolinea e vincente della russa naturalizzata austriaca. 15-40 Doppio fallo della classe 2001. Il terzo del match. Ci sono due palle break. 15-30 Diritto di tocco incrociato e vincente giocato a ridosso della rete della portacolori austriaca. 40-40 Risposta di diritto lungolinea e vincente della portacolori austriaca. 40-40 Lungo il rovescio incrociato giocato in difesa della classe ’96. 40-30 In rete il diritto incrociato della nativa di Castelnovo di Garfagnana. 🔗 Leggi su Oasport.it

