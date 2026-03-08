Al momento, nel match tra Paolini e Tomljanovic all’Indian Wells, il punteggio segna 4-5 a favore della tennista australiana. Paolini si trova a servire per rimanere nel primo set, mentre il gioco prosegue con un colpo in rete della numero 85 WTA durante uno scambio in attacco. La partita viene aggiornata in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 In rete il diritto lungolinea giocato in attacco della numero 85 WTA. 5-4 Rovescio incrociato e vincente della classe ’93. 40-30 Lunga la risposta di diritto lungolinea dell’azzurra. 30-30 Diritto incrociato e vincente giocato a ridosso della rete dell’australiana. 15-30 Risposta di diritto incrociata e vincente con deviazione fortunosa del nastro della numero 7 WTA. 15-15 Diritto incrociato e vincente di Paolini. 15-0 Servizio interno vincente della nativa di Zagabria. 4-4 Diritto lungolinea vincente giocato dal centro del campo della toscana. A-40 Lungo il diritto lungolinea di Tomljanovic. 40-40 In rete il rovescio incrociato giocato in difesa dell’italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paolini-Tomljanovic, 4-5, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’azzurra serve per rimanere nel primo parziale

LIVE Paolini-Tomljanovic, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: cresce l’attesa per l’azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:50 Noskova si aggiudica il secondo parziale per 6-4.

Leggi anche: LIVE Paolini-Tomljanovic, 3-4, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: controbreak immediato dell’azzurra

Contenuti utili per approfondire LIVE Paolini Tomljanovic 4 5 WTA Indian....

Temi più discussi: LIVE Paolini-Tomljanovic, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’azzurra insegue gli ottavi; Indian Wells su SuperTennis: Paolini rimonta Potapova, al 3° turno trova l'australiana Tomljanovic; Paolini sfida Tomljanovic a I.Wells: LIVE SuperTennis alle 21; Il tabellone di Indian Wells 2026: con chi giocano Jannik Sinner, gli italiani e le italiane · Tennis ATP e WTA.

Paolini-Tomljanovic oggi in tv, WTA Indian Wells 2026: orario, partite precedenti, canale, streamingJasmine Paolini affronterà quest'oggi il terzo turno nel tabellone di singolare femminile del WTA1000 di Indian Wells. L'azzurra (n.7 del mondo) sfiderà ... oasport.it

LIVE Paolini-Tomljanovic, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’azzurra insegue gli ottaviCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell'incontro valido per il terzo turno del WTA1000 di Indian Wells ... oasport.it

GLI AZZURRI IN CAMPO A INDIAN WELLS domenica 8 marzo Ore 20:30 Paolini vs Tomljanovic Ore 22:30 Sinner vs Shapovalov Ore 02:00 Cobolli vs Tiafoe Forza ragazzi Wta: SuperTennis. Atp: canali SkySport e streaming su Sky Go, N - facebook.com facebook

Sinner vs Shapovalov intorno alle 23. Domani gli incontri cominciano alle 19. Paolini vs Tomljanovic verso le 21. Non prima delle 2 Cobolli vs Tiafoe x.com