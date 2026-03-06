LIVE F1 GP Australia 2026 in DIRETTA | scatta la FP1! Inizia la stagione a Melbourne!

Alle 02:42, la prima sessione di prove libere del GP Australia 2026 è iniziata a Melbourne. Durante la sessione, l'Aston Martin ha riscontrato problemi con il motore Honda, che ha causato vibrazioni intense portando alla distruzione della vettura e mettendo a rischio la salute dei piloti. La gara e le qualifiche saranno influenzate da questi eventi.

02.44 Max Verstappen torna in vetta in 1:22.305 con 17 millesimi su Leclerc e 507 su Antonelli, poi Hadjar a 595. 02.43 Antonelli si rilancia e fa segnare un 1:22.812. risponde Leclerc in 1:22.322! 02.42 Incredibile quello che sta succedendo in Aston Martin con il motore Honda che, per colpa di enormi vibrazioni, distrugge la vettura e le condizioni fisiche dei piloti. 02.41 Hadjar si mette in seconda posizione a 1.227 da Super Max ma ora è Hamilton che lo scalza a 893 millesimi. 02.40 Verstappen inizia a fare sul serio in 1:22.920 poi Leclerc a 1.256 e Antonelli a 1.443. 02.39 Russell scende a 1:26.483 con 983 millesimi su Colapinto. Alonso non scenderà in pista per un problema alla Power Unit.