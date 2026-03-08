Alle 17.47, l’Italia affronta la Gran Bretagna nella partita di qualificazione alla World Baseball Classic 2026. Dylan DeLucia, lanciatore destro che gioca nelle Minors americane con i Cleveland Guardians, è stato scelto come partente per gli azzurri. La partita è in corso e gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.47 Il pitcher partente dell’Italia è Dylan DeLucia. Si tratta di un lanciatore destro che milita nelle Minors americane e fa parte dell’organizzazione dei Cleveland Guardians. 17.45 Il line-up della Gran Bretagna. Attenzione, nel loro roster figurano quasi esclusivamente giocatori americani. 1 Eaton — CF — R 2 Chisholm Jr. — 2B — L 3 Ford, H — C — R 4 Murray — 1B — S 5 Johnson — 3B — S 6 Robinson — LF — R 7 Koperniak — DH — L 8 Thompson, T — RF — R 9 Lewis Jr. — SS — S 17.42 Cambi nel line-up dell’Italia. Debuttano Fischer e D’Orazio. Mastrobuoni schierato da titolare. 1 Nori — LF — L 2 Marsee — CF — L 3 Pasquantino — 1B — L 4 Canzone — DH — L 5 Dezenzo — RF — R 6 Antonacci — 2B — L 7 Fischer — 3B — L 8 D’Orazio — C — R 9 Mastrobuoni — SS — L 17. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Gran Bretagna, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: DeLucia sul monte di lancio

LIVE Italia-Gran Bretagna, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: match già delicato per gli azzurriBuona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda partita dell’Italia al World Baseball Classic 2026.

Leggi anche: LIVE Italia-Brasile 8-0, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: Aldegheri dominante sul monte, doppio homerun di De Nori

Altri aggiornamenti su LIVE Italia Gran Bretagna World....

Temi più discussi: Gran Bretagna - Italia in Diretta Streaming | DAZN IT; LIVE Gran Bretagna-Italia 57-93, Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA: 19 punti di Mannion, vittoria larga e convincente degli azzurri; Gran Bretagna-Italia di basket: dove vederla in tv e streaming; WCQ 27. I 12 per Italia-G.Bretagna (19.30, SkySport e DAZN): ci sono Flaccadori, Ricci e Procida. Out Diouf e Ferrari.

LIVE Italia-Gran Bretagna, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: gli azzurri tornano in campoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda partita dell'Italia al ... oasport.it

DIRETTA/ Italia Gran Bretagna (risultato finale 84-75): Niang trascina gli azzurri! (2 marzo 2026)Diretta Italia Gran Bretagna streaming video tv, oggi lunedì 2 marzo 2026: orario e risultato live per le qualificazioni ai Mondiali di basket. ilsussidiario.net

Telefonata tra i leader di Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia: si teme un allargamento del conflitto - facebook.com facebook

Prima di trascinare l’Italia nella guerra di Netanyahu e Trump, urge ricordare che i paesi che hanno sostenuto la guerra in Iraq nel 2003 (Spagna e Gran Bretagna) hanno subito rappresaglie e attentati terroristici. Questa guerra scellerata mina la sicurezza naz x.com