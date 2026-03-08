LIVE Italia-Gran Bretagna World Baseball Classic 2026 in DIRETTA | DeLucia sul monte di lancio
Alle 17.47, l’Italia affronta la Gran Bretagna nella partita di qualificazione alla World Baseball Classic 2026. Dylan DeLucia, lanciatore destro che gioca nelle Minors americane con i Cleveland Guardians, è stato scelto come partente per gli azzurri. La partita è in corso e gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.47 Il pitcher partente dell’Italia è Dylan DeLucia. Si tratta di un lanciatore destro che milita nelle Minors americane e fa parte dell’organizzazione dei Cleveland Guardians. 17.45 Il line-up della Gran Bretagna. Attenzione, nel loro roster figurano quasi esclusivamente giocatori americani. 1 Eaton — CF — R 2 Chisholm Jr. — 2B — L 3 Ford, H — C — R 4 Murray — 1B — S 5 Johnson — 3B — S 6 Robinson — LF — R 7 Koperniak — DH — L 8 Thompson, T — RF — R 9 Lewis Jr. — SS — S 17.42 Cambi nel line-up dell’Italia. Debuttano Fischer e D’Orazio. Mastrobuoni schierato da titolare. 1 Nori — LF — L 2 Marsee — CF — L 3 Pasquantino — 1B — L 4 Canzone — DH — L 5 Dezenzo — RF — R 6 Antonacci — 2B — L 7 Fischer — 3B — L 8 D’Orazio — C — R 9 Mastrobuoni — SS — L 17. 🔗 Leggi su Oasport.it
