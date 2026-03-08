Durante il Gran Premio d'Australia 2026, l'inizio della corsa è stato caratterizzato da un avvio imprevedibile con un controsorpasso di Leclerc su Russell. Nel quarto giro, Antonelli ha superato Norris, salendo in sesta posizione. La gara prosegue con azioni di rilievo e sorpassi tra i piloti, mentre gli spettatori seguono gli aggiornamenti in diretta.

5° giro58 Adesso Hamilton fatica a tenere il passo dei primi due e perde terreno. Si trova a 2.2 dal compagno di squadra. 5° giro58 Antonelli passa a velocità doppia Lindblad sul rettilineo ed è quinto. 4° giro58 Leclerc, Russell e Hamilton hanno fatto il vuoto. Hadjar con la Red Bull è 4° a 5 secondi dalla vetta. 4° giro58 Antonelli si sbarazza di Norris ed è sesto. Hamilton in scia a Russell, i primi tre sono insieme! 3° giro58 PAZZESCO! Controsorpasso di Leclerc all’esterno su Russell! Sorpasso da antologia! 3° giro58 Antonelli invece non riesce a rimontare, nonostante abbia la macchina di gran lunga migliore. E’ sempre settimo alle spalle di Norris. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: avvio allucinante! Controsorpasso di Leclerc su Russell!

F1, risultati e classifica FP3 GP Australia 2026: Russell svetta su Hamilton e Leclerc. 4° Piastri, 7° Antonelli alle spalle di VerstappenUn clamoroso George Russell ha chiuso al comando la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Australia, appuntamento inaugurale del Mondiale...

LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: Ferrari per stupire in partenza, Russell favoritoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’apertura del Mondiale 2026 di F1.

Una selezione di notizie su LIVE F1 GP Australia 2026 in DIRETTA....

F1 diretta Gp d’Australia: segui le Ferrari di Hamilton e Leclerc LIVEAl via, finalmente, la prima gara della nuova stagione. Russell e Antonelli scattano davanti, le Rosse sono lontane ma vogliono lottare: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

F1, GP Australia diretta LIVE da MelbourneIl racconto in diretta del GP d'Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Si corre sul circuito di Melbourne. Sono previsti 58 giri. Partenza in programma alle 5.00 di domenica 8 m ... sport.virgilio.it