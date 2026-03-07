LIVE F1 GP Australia 2026 in DIRETTA | Ferrari per stupire in partenza Russell favorito

Oggi si svolge il Gran Premio d’Australia 2026 di Formula 1, con le squadre e i piloti pronti a scendere in pista. La Ferrari punta a partire bene, mentre Russell viene indicato come favorito per la vittoria. La gara è seguita in diretta, con aggiornamenti continui sulle qualifiche e le prime fasi della corsa. Gli appassionati sono invitati a aggiornare la pagina per gli ultimi sviluppi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’apertura del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito cittadino dell’ Albert Park di Melbourne (Australia), prenderà il via la tappa iniziale di un campionato tra mille interrogativi, vista la rivoluzione tecnica varata: monoposto e power unit di nuova generazione su cui piloti e team dovranno lavorare per massimizzare la propria prestazione. Le nuove norme puntano su un equilibrio diverso tra componente termica ed elettrica, con un peso molto più significativo dell’energia ibrida e sistemi di gestione ancora più sofisticati. Anche l’aerodinamica è stata profondamente rivista, con vetture meno dipendenti dal carico generato dal fondo e più sensibili alla gestione del grip meccanico. 🔗 Leggi su Oasport.it

