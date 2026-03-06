F1 risultati e classifica FP2 GP Australia 2026 | Piastri svetta davanti alle Mercedes Ferrari a inseguire

Nella seconda sessione di prove libere del GP d’Australia, il pilota ha concluso in testa davanti alle Mercedes, mentre la Ferrari si è posizionata in terza posizione. La sessione ha visto alcuni cambiamenti rispetto alle prove precedenti, con i tempi più veloci registrati sul finale. Le prove si sono svolte sul circuito di Melbourne e hanno segnato l’avvio del Campionato 2026 di Formula 1.

Andata in archivio la seconda sessione di prove libere del GP d'Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito cittadino dell'Albert Park di Melbourne, team e piloti hanno lavorato alacremente per trovare la quadra sull'assetto, pensando alle qualifiche di domani e alla gara domenicale. Un tracciato particolare quello australiano, che oggi misura 5.278 metri, ha ospitato per la prima volta il Mondiale nel 1996 ed è diventato uno degli appuntamenti iconici del calendario. La pista semi-permanente si distingue per la combinazione di tratti veloci e sezioni tecniche, con muretti ravvicinati che non lasciano margine di errore.