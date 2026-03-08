Nella corsa del GP Australia 2026, George Russell ha conquistato la vittoria con la Mercedes, davanti a Kimi Antonelli, che correva per lo stesso team. La Ferrari ha mostrato una partenza combattiva, mentre la classifica finale vede Russell primo e Antonelli secondo, con un distacco di due secondi. La gara è stata trasmessa in diretta e aggiornata con i risultati in tempo reale.

6.30 Per Antonelli un buon secondo posto dopo un fine settimana costellato di errori. L’incidente in FP3, la pessima partenza (era settimo alla prima curva). Deve decidere cosa fare della sua carriera. Con una macchina del genere tra le mani, si deve pensare in grande. Ma l’asticella andrà decisamente alzata rispetto a questo avvio non così convincente. 6.29 Il vantaggio della Mercedes è importante, ma si è rivelato decisamente meno marcato sulla Ferrari rispetto alle qualifiche. Si può credere nella rimonta, a patto che lo sviluppo, finalmente, funzioni. 6.28 Sicuramente l’errore strategico c’è stato per la Ferrari: quando si sono fermati per il cambio gomme Russell ed Antonelli in regime di Virtual Safety Car, avrebbero dovuto farlo anche Leclerc e Hamilton. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: Ferrari combattiva in avvio, Russell vince davanti ad Antonelli

Leggi anche: LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: Russell in pole davanti ad Antonelli, grossa delusione Ferrari

Leggi anche: LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: Russell in pole davanti ad Antonelli, doccia fredda Ferrari. La griglia di partenza

Tutti gli aggiornamenti su LIVE F1 GP Australia 2026 in DIRETTA....

Temi più discussi: LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: Piastri precede Antonelli. Ferrari più indietro dopo le illusorie FP1; Formula 1 2026, Gp d’Australia: orari tv e diretta streaming; Orari Formula 1, dove vedere in tv e streaming il Gp d'Australia 2026; DIRETTA F1 | GP Australia 2026: Live Qualifiche [TEMPI E FOTO].

LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: Ferrari e Mercedes differenziano la strategia. Chi avrà ragione?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI IN DIFFERITA 19° giro/58 Pit-stop per Lindblad e Verstappen. 18° giro/58 Si ferma la ... oasport.it

F1 diretta Gp d’Australia: segui le Ferrari di Hamilton e Leclerc LIVEAl via, finalmente, la prima gara della nuova stagione. Russell e Antonelli scattano davanti, le Rosse sono lontane ma vogliono lottare: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

George Russell conquista il Gran Premio d’Australia Vi è piaciuto lo spettacolo offerto oggi dalla Formula 1 #AustralianGP - facebook.com facebook

F1 LIVE Australia: caccia alle Mercedes. Leclerc in seconda fila. Alle 5 il via x.com