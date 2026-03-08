LIVE Biathlon Staffetta femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA | Italia fuori dalla top ten dopo 3 frazioni Svezia in fuga

Durante la staffetta femminile di biathlon a Kontiolahti 2026, l’Italia si è posizionata fuori dalla top ten dopo tre frazioni. La Svezia ha preso il comando della gara, mantenendo un vantaggio consistente. La competizione prosegue con la mass start maschile, la cui diretta è prevista dalle 16.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START MASCHILE DI BIATHLON DALLE 16.55 14:29 Con i suoi tempi, senza forzare, Elvira Oeberg piazza un 4 su 5 con il caricatore sfruttando poi la ricarica. Perfetta e rapida Simon, che rosicchia ben 20 secondi alla rivale. 14:28 Eccoci al penultimo poligono della staffetta femminile di Kontiolahti. 14:27 Altri 3 secondi guadagnati da Elvira Oeberg su Simon lungo la salita. Sono 36 i secondi che separano la Svezia dalla Francia. 14:26 All’intermedio del km e 200 metri Elvira Oeberg vanta 32.3 secondi su Simon. Arriva intanto il momento di Lisa Vittozzi, Italia quattordicesima a 20 secondi dalla top ten. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: Italia fuori dalla top ten dopo 3 frazioni, Svezia in fuga LIVE Biathlon, Staffetta femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: Italia quinta dopo la prima frazione, tocca a CarraraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START MASCHILE DI BIATHLON DALLE 16. LIVE Biathlon, Staffetta femminile Ruhpolding 2026 in DIRETTA: Italia bene dopo due frazioni, tocca a Carrara15:44 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della staffetta femminile di Ruhpolding. SUPER ITALIA nella staffetta mista! 2° POSTO dietro alla Francia | HIGHLIGHTS Una raccolta di contenuti su LIVE Biathlon Staffetta femminile.... Temi più discussi: LIVE Biathlon, Staffetta femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: azzurre per il riscatto dopo le Olimpiadi; Elvira Oeberg vince l'ultima Individuale della stagione davanti alla sorella: rivivi il LIVE; LIVE Biathlon, Mass start femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: vince Simon, Vittozzi in top-10. Sorprendente Trabucchi; North Carolina @ Duke in Diretta Streaming | DAZN IT. LIVE Biathlon, Staffetta femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: azzurre per il riscatto dopo le OlimpiadiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START MASCHILE DI BIATHLON DALLE 16.55 Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE ... oasport.it Quando il biathlon oggi in tv: orari mass start maschile e staffetta femminile Kontiolahti, startlist, streamingOggi, domenica 8 marzo, si conclude l'appuntamento della Coppa del Mondo di biathlon a Kontiolahti (Finlandia). Sulle nevi finniche, programma intenso di ... oasport.it 8/3/26. Dal biathlon al curling, dallo snowboard all'hockey: le 6 discipline di Milano Cortina 2026 spiegate bene L'approfondimento di Angelo Marchi https://buff.ly/iICZBhK - facebook.com facebook Un buongiorno #ItaliaTeam con il nostro super Lukas! Prova stratosferica di Hofer ieri sera, che ha accarezzato il podio nella 20 km individuale maschile di Coppa del Mondo di biathlon a Kontiolahti! Zero errori al tiro e tanta tanta classe! @Fisiofficial x.com