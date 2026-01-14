LIVE Biathlon Staffetta femminile Ruhpolding 2026 in DIRETTA | Italia bene dopo due frazioni tocca a Carrara

Da oasport.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui la staffetta femminile di biathlon a Ruhpolding 2026 in tempo reale. Dopo le prime due frazioni, l’Italia si posiziona bene, con Carrara pronta a scendere in pista. Aggiorna la diretta per le ultime notizie e i risultati aggiornati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  15:20 SCATENATA CARRARA! L’azzurra ritorna su Vobornikova e passa a condurre la gara! 15:19 E sono già lì Francia e Germania. Sarà un’ultima frazione clamorosa con Hanna Oeberg, Julia Simon, Lisa Vittozzi, Maren Kirkeidee e Franziska Preuss. 15:18 Lavora bene con le ricariche Elvira Oeberg, che ne utilizza due. Si salvano dal giro di penalità Braisaz e Tannheimer, che inseguono a 26 secondi dalla Cechia. 15:17 Poligono senza vento ma selettivo. 4 su 5 per Carrara, che sfrutta la ricarica ed è terza incollata a Knotten. 5 su 5 straordinario di Vobornikova, che va in fuga con 16 secondi sulla Norvegia. 🔗 Leggi su Oasport.it

live biathlon staffetta femminile ruhpolding 2026 in diretta italia bene dopo due frazioni tocca a carrara

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta femminile Ruhpolding 2026 in DIRETTA: Italia bene dopo due frazioni, tocca a Carrara

Leggi anche: LIVE Biathlon, Staffetta femminile Ruhpolding 2026 in DIRETTA: straordinaria prima frazione di Auchentaller, tocca a Wierer

Leggi anche: LIVE Biathlon, Staffetta femminile Ruhpolding 2026 in DIRETTA: l’Italia si affida a Wierer e Vittozzi, partenza alle 14.30

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

LIVE Biathlon, Staffetta femminile Oberhof 2026 in DIRETTA: vince la Francia, Italia staccata; LIVE! Coppa del Mondo Biathlon, Oberhof, Inseguimento maschile e staffetta femminile: Giacomel insegue il pettorale giallo, fuori Vittozzi e Wierer; Oberhof | Staffetta femminile in Diretta Streaming | IT; LIVE Biathlon, Staffetta femminile Ruhpolding 2026 in DIRETTA: tornano Wierer e Vittozzi.

live biathlon staffetta femminileLIVE Biathlon, Staffetta femminile Ruhpolding 2026 in DIRETTA: inizia la gara, prima frazione con Auchentaller - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  14:34 Passaggio ai 900 metri con il rilevamento posto sulla salita più impegnativa del tracciato con Germania, ... oasport.it

live biathlon staffetta femminileSu che canale vedere in tv il biathlon oggi, Staffetta femminile Ruhpolding 2026: orario, programma, startlist, streaming - Oggi, mercoledì 14 gennaio, va in scena la prima giornata di gare della quinta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025- oasport.it

live biathlon staffetta femminileLIVE! Coppa del Mondo Biathlon, Ruhpolding, Staffetta femminile: per l'Italia tornano Wierer e Vittozzi, accanto a loro Auchentaller e Carrara - Primo giorno in Germania, tappa numero cinque della Coppa del Mondo 2025- eurosport.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.