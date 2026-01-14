LIVE Biathlon Staffetta femminile Ruhpolding 2026 in DIRETTA | Italia bene dopo due frazioni tocca a Carrara
Segui la staffetta femminile di biathlon a Ruhpolding 2026 in tempo reale. Dopo le prime due frazioni, l’Italia si posiziona bene, con Carrara pronta a scendere in pista. Aggiorna la diretta per le ultime notizie e i risultati aggiornati.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:20 SCATENATA CARRARA! L’azzurra ritorna su Vobornikova e passa a condurre la gara! 15:19 E sono già lì Francia e Germania. Sarà un’ultima frazione clamorosa con Hanna Oeberg, Julia Simon, Lisa Vittozzi, Maren Kirkeidee e Franziska Preuss. 15:18 Lavora bene con le ricariche Elvira Oeberg, che ne utilizza due. Si salvano dal giro di penalità Braisaz e Tannheimer, che inseguono a 26 secondi dalla Cechia. 15:17 Poligono senza vento ma selettivo. 4 su 5 per Carrara, che sfrutta la ricarica ed è terza incollata a Knotten. 5 su 5 straordinario di Vobornikova, che va in fuga con 16 secondi sulla Norvegia. 🔗 Leggi su Oasport.it
