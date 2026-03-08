LIVE Biathlon Staffetta femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA | Italia quinta dopo la prima frazione tocca a Carrara
In diretta dalla staffetta femminile di biathlon a Kontiolahti, l’Italia si posiziona al quinto posto dopo la prima frazione. La competizione prosegue con la frazione di Carrara, che si prepara a prendere il suo turno. La mass start maschile è prevista alle 16, con aggiornamenti in tempo reale disponibili per chi segue la gara.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START MASCHILE DI BIATHLON DALLE 16.55 13:53 Eccoci al terzo poligono, il primo per le seconde frazioniste. 13:52 E’ Tandrevold a dettare il ritmo, con Jeanmonnot che recupera qualcosina passando a 9 secondi dal duo di testa all’apice della salita. 13:51 Tandrevold chiude il buco su Magnusson, mentre Jeanmonnot cede un paio di secondi. Il tandem Cechia-Italia rosicchia invece 3 secondi transitando a 20 secondi dalla testa. 13:50 Norvegia con Tandrevold, Francia con Jeanmonnot, Cechia con Charvatova. 13:48 Eccoci al primo cambio. Gestblom passa il testimone ad Anna Magnusson, Norvegia a 4 secondi, Francia ad 11. 🔗 Leggi su Oasport.it
SUPER ITALIA nella staffetta mista! 2° POSTO dietro alla Francia | HIGHLIGHTS
