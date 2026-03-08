LIVE Atletica Campionati Italiani marcia 2026 in DIRETTA | Schwazer Orsoni e Picchiottino per la vittoria Fiorini in fuga tra le donne

Durante i campionati italiani di marcia 2026 in diretta, Schwazer, Orsoni e Picchiottino sono tra i principali candidati alla vittoria maschile, mentre tra le donne Fiorini si mantiene in fuga. Alle 13.39, Mihai ha iniziato a inseguire Fiorini, staccando Traina e Canto durante la corsa. La gara continua con diversi atleti impegnati in lotte competitive per le prime posizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.39: Mihai si mette all’inseguimento di Fiorini e stacca Traina e Canto 13.37: Prosegue l’azione della giovane Sofia Fiorini che ha preso un vantaggio importante 13.36: Ora Schwazer è secondo alle spalle di Orsoni 13.34: Dopo 46? di gara si ricompone il terzetto al comando con schwazer che aggancia Orsoni e Picchiottino 13.32. Al passaggio al traguardo è Picchiottino davanti, secondo Orsoni, a 10 metri Schwazer. al loro inseguimento il giovane DiSabato che punta al titolo Promesse 13.30: Fiorini, classe 2004, al comando della gara femminile. Ad inseguirla Mihai, classe 2003, Traina, classe 2004 e Canto, classe 2005. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Campionati Italiani marcia 2026 in DIRETTA: Schwazer, Orsoni e Picchiottino per la vittoria. Fiorini in fuga tra le donne Leggi anche: LIVE Atletica, Campionati Italiani marcia 2026 in DIRETTA: forcing di Orsoni, Alex Schwazer è terzo. Fiorini in fuga tra le donne Leggi anche: LIVE Atletica, Campionati Italiani marcia 2026 in DIRETTA: forcing di Orsoni, Alex Schwazer nel gruppo di testa Tutto quello che riguarda Campionati Italiani. Temi più discussi: LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: Dosso vince in controllo, Dallavalle batte Diaz; Atletica, Campionati Italiani indoor 2026: dove vederli in tv e in streaming; Assoluti indoor: gli uomini più attesi di Ancona; LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: Fortunato record del mondo, Iapichino vince, Succo sublime. LIVE Atletica, Campionati Italiani marcia 2026 in DIRETTA: forcing di Orsoni, Alex Schwazer nel terzetto di testaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.08: Si viaggia ad altissimo ritmo davanti: Orsoni , Schwazer, Picchiottino in fila indiana 13.05: Si riforma ... oasport.it LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: Fortunato record del mondo, Iapichino vince, Succo sublimeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito durante questa giornata. Appuntamento a domenica 1° marzo per la seconda e ... oasport.it Al via la 2° giornata di Gare delle Finali dei Campionati Italiani Under 17 Segui la diretta su WWW.YOUPOWERTV.COM https://www.youpowertv.com/live/ - facebook.com facebook La decisione di Alex Schwazer di iscriversi ai Campionati Italiani è una dedica a Hubert Rabensteiner, il suo migliore amico scomparso improvvisamente una settimana fa Conosciuto anche come “Schubert”, Hubert era un calzolaio che aveva lavorato per ta x.com