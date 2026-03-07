Dove vedere in tv Alex Schwazer ai Campionati Italiani di marcia 2026 | orario programma streaming

Domenica 8 marzo ad Alessandria si tengono i Campionati Italiani di marcia 2026, con Alex Schwazer tra i partecipanti. La competizione si svolge tutto il giorno, con diverse gare di marcia in programma. Le prove saranno trasmesse in diretta televisiva e disponibili anche in streaming online, permettendo agli appassionati di seguire gli eventi dal vivo.

Domenica 8 marzo, ad Alessandria, i Campionati Italiani di marcia avranno un protagonista destinato a catalizzare l’attenzione: Alex Schwazer. Il marciatore altoatesino sarà infatti tra gli atleti al via della prova sui 21 chilometri, la nuova distanza su cui la disciplina sta progressivamente convergendo a livello internazionale. L’appuntamento assegnerà i titoli italiani assoluti e Under23 sulla mezza maratona di marcia, distanza introdotta dopo la riorganizzazione delle gare su strada promossa da World Athletics. La competizione si svolgerà sul circuito cittadino disegnato nei pressi dello stadio comunale di Alessandria, con partenza programmata alle ore 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

La decisione di Alex Schwazer di iscriversi ai Campionati Italiani è una dedica a Hubert Rabensteiner, il suo migliore amico scomparso improvvisamente una settimana fa Conosciuto anche come “Schubert”, Hubert era un calzolaio che aveva lavorato per ta - facebook.com facebook

