LIVE Atletica Campionati Italiani marcia 2026 in DIRETTA | forcing di Orsoni Alex Schwazer nel gruppo di testa

Alle ore 12.57, nella gara femminile dei Campionati Italiani di marcia 2026, Mihai si trova in prima posizione, seguita da Fiorini e Traina. Nel frattempo, il marciatore Orsoni sta spingendo forte nel gruppo maschile, mentre Alex Schwazer è tra i leader della competizione. La corsa prosegue con diversi atleti che cercano di mantenere o migliorare le posizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.57: Secondo passaggio per la gara femminile: Mihai in testa, poi Fiorini e Traina 12.56: Al secondo passaggio dal traguardo Orsoni in testa, seguito a pochi metrida schwazer, terzo Giupponi 12.55: Prosegue il forcing di Orsoni 12.53: Orsoni prende un piccolo vantaggio, Schwazer all'inseguimento. In campo femminile Alexandrina Mihai al comando 12.52: Sono nove le atlete in testa alla gara femminile 12.51: Gruppetto di sei atleti in testa dopo un paio di km, c'è Alex Schwazer. Orsoni in testa al gruppo 12.49: Partita la gara 12.45: Questa la lista di partenza della gara femminile: 100 BOIDI Silvia ATL.