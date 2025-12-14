Lite tra clochard degenera spunta un coltello | paura nella notte

Nella notte di via XII Ottobre a Genova si è verificata una lite tra clochard che è degenerata con l'intervento di un coltello, generando momenti di paura tra i residenti. L'episodio si è verificato intorno alle 4, quando un'ambulanza è intervenuta in codice giallo per soccorrere le persone coinvolte nell'aggressione.

Notte movimentata e attimi di paura in via XII Ottobre nel centro di Genova. Intorno alle ore 4 l'ambulanza 3-280 della Croce Bianca Genovese è intervenuta in codice giallo per un'aggressione segnalata in zona. Secondo quanto ricostruito, c'è stata una lite tra due persone straniere senza fissa. Genovatoday.it Lite tra clochard degenera, spunta un coltello: paura nella notte - Secondo quanto ricostruito, c'è stata una lite tra due persone straniere senza fissa dimora che stazionavano in alcuni giacigli di fortuna a poca distanza l'uno dall'altro. genovatoday.it Il cane orina davanti al negozio di Senigallia: la lite tra il titolare e un clochard - Ad accendere gli animi è stato il cane del mendicante, rimasto seduto per parecchie ore insieme a lui in attesa di qualche ... corriereadriatico.it Omicidio a #Salerno: una lite finita in tragedia è costata la vita a un 35enne originario di Angri. L’uomo è morto nell’appartamento di Luca Fedele, arrestato dai carabinieri con l’accusa di omicidio preterintenzionale. Smentita l’ipotesi iniziale del tentato furto: i d - facebook.com facebook © Genovatoday.it - Lite tra clochard degenera, spunta un coltello: paura nella notte