A Fabriano, un uomo di 30 anni è stato denunciato dopo un intervento delle forze dell'ordine in seguito a una lite in casa con la fidanzata. Durante il sopralluogo, i poliziotti hanno rinvenuto sostanze stupefacenti e materiale per il confezionamento. L'intera vicenda ha portato alla denuncia dell’uomo, confermando l'importanza di interventi tempestivi in situazioni di conflitto domestico.

Fabriano (Ancona), 19 gennaio 2026 – Litiga in casa con la propria fidanzata, chiama il 112, arrivano i poliziotti e trovano droga e materiale per il confezionamento delle dosi: nei guai 30enne italiano. E’ avvenuto nei giorni scorsi nella città della carta dove, al termine dell’operazione poliziotti del commissariato hanno denunciano un fabrianese per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Tutto è iniziato nei scorsi giorni, quando al numero unico di emergenza 123, l’uomo richiedeva un intervento in casa sua, asserendo di aver avuto un animato litigio con la propria compagna. Il medesimo aggiungeva di essere stato aggredito durante il diverbio, riportando una contusione al braccio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fabriano, litiga in casa con la fidanzata: arrivano i poliziotti e trovano droga

Leggi anche: Mozzate, litiga con il padre ma quando arrivano i carabinieri corre a prendere la droga

Schiamazzi in condominio: arrivano i carabinieri e trovano la droga sul tavolo

Durante un intervento in un condominio di Gattatico, i Carabinieri hanno scoperto sostanze stupefacenti sul tavolo, trasformando un normale intervento per rumori molesti in un'operazione antidroga. La presenza di droga è stata rilevata grazie a una precisa circostanza, che ha portato all’identificazione di una donna trovata in possesso di sostanze illegali. L’episodio evidenzia come situazioni apparentemente semplici possano nascondere problemi più complessi.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Fabriano, nella casa di una donna i carabinieri trovano un fucile a pompa e un mix di droghe - I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Fabriano, a seguito di riscontro ad attività investigative per il contrasto dei reati nel territorio di competenza, hanno proceduto ... corriereadriatico.it

“L’apertura della nuova curva slitta ad aprile, senza penali per la ditta. Vi spiego perché. Oughourlian Abbiamo litigato in due occasioni. E su Banzato…” facebook