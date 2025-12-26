Lite in famiglia sedata dai carabinieri ma c' è un odore sospetto | la casa è piena di droga
Nella serata di Natale i carabinieri di Pontelagoscuro, in collaborazione con i colleghi di Porotto, hanno arrestato un 20enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo essere intervenuti per una lite in famiglia. Dopo la segnalazione di un diverbio, i militari dell’Arma. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche: Scooter in panne, i carabinieri aiutano un 29enne ma sentono odore di droga: la nascondeva negli slip
Leggi anche: Evade dai domiciliari dopo lite in casa e va dai carabinieri: “Mettetemi in carcere, vi prego”
Scoppia una lite in famiglia e arrivano i carabinieri: sequestrate armi e munizioni detenute illegalmente - Uno dei due avrebbe detenuto due fucili e una sciabola ereditati ma mai regolarizzati oltre a un numero eccessiv ... ilpescara.it
Lite in casa a Campoverde, uomo arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale - Campoverde di Aprilia, intervento per una lite domestica: 42enne arrestato in flagranza per minacce e resistenza a pubblico ufficiale. latinaquotidiano.it
La lite in famiglia finisce con un arresto: in manette 28enne - Il giovane è stato arrestato dopo aver aggredito uno dei carabinieri intervenuti sul posto ... novaratoday.it
Lite in famiglia nella notte di Natale: arrestata 49enne per tentato omicidio L’intervento dei Carabinieri... facebook
Alle 21.20 "Krampus - Natale non è sempre Natale" di Michael Dougherty con Adam Scott, Toni Collette, David Koechner, Allison Tolman | Una famiglia in lite evoca inavvertitamente lo spirito oscuro del Natale. Tra bufere e creature mostruose, Krampus punis x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.