Nella serata di Natale i carabinieri di Pontelagoscuro, in collaborazione con i colleghi di Porotto, hanno arrestato un 20enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo essere intervenuti per una lite in famiglia. Dopo la segnalazione di un diverbio, i militari dell’Arma. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Lite in famiglia sedata dai carabinieri, ma c'è un odore sospetto: la casa è piena di droga

