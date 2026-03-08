L' Italia non è in guerra Meloni a tutto campo dall' Iran al referendum alla famiglia del bosco

Il presidente del Consiglio ha ribadito che l’Italia non è coinvolta in alcun conflitto armato, facendo riferimento anche alle tensioni internazionali in Iran. In un intervento pubblico, ha sottolineato che il governo non ha intenzione di partecipare a eventuali scontri e ha affrontato altri temi come il referendum e le questioni familiari, mantenendo un tono deciso e diretto.

"Confermo quello che ho detto, l'Italia non è parte del conflitto, non intende essere parte del conflitto. Noi ci stiamo limitando a rafforzare la nostra presenza nei Paesi del Golfo che sono stati attaccati dall'Iran con missili e con droni, ma solo a scopo difensivo". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ospite della trasmissione Fuori dal Coro, su Rete 4. Condivide o condanna l'intervento di Usa e Israele contro l'Iran? "Io non ho gli elementi necessari per prendere una posizione categorica, come del resto tutti gli altri paesi europei, tanto che al netto del premier spagnolo nessuno ha condannato l'iniziativa e nessuno sta partecipando al conflitto", ha detto la premier nella trasmissione di Mario Giordano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

