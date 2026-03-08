L’Italia annega e muore di sete | il paradosso dei miliardi di litri d’acqua sprecati

In Italia, gli invasi sono in condizioni precarie e molti sono inattivi da anni, con lavori di manutenzione che si prolungano oltre un secolo. Miliardi di litri d’acqua vengono perduti in mare anziché essere utilizzati per irrigare le campagne colpite dalla siccità. Questa situazione evidenzia il paradosso tra le riserve d’acqua esistenti e la scarsità che colpisce molte regioni.

Invasi gruviera, miliardi di litri d'acqua che finiscono in mare invece di irrigare le campagne arse dal sole, dighe abbandonate o con lavori in corso da oltre un secolo. Poi condutture vetuste che perdono per mancanza di manutenzione, reti idriche interrotte. È la priorità di ogni governo e ad ogni estate si ripresenta puntuale con l'esplosione della siccità. Ci si chiede come mai dopo un inverno piovoso, anche con nubifragi e esondazioni di fiumi, puntualmente torni l'emergenza acqua. Il governo Meloni con il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, sembra intenzionato a dare una risposta risolutiva a questa criticità. Il governo vuole ridurre i gestori di servizi idrici per creare operatori più grandi capaci di tappare le falle del sistema di distribuzione dell'acqua nello Stivale. Dove, nonostante le abbondanti ...