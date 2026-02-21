L’acqua dei fontanelli 1,6 milioni di litri erogati in un anno

I fontanelli della Lucchesia hanno distribuito 1,6 milioni di litri di acqua in un anno. Questa quantità permette di risparmiare 440mila euro e ridurre di 39 tonnellate l’uso di plastica. Il dato deriva dall’installazione di nuove fontanelle pubbliche e dall’aumento dell’uso dell’acqua del rubinetto. Le amministrazioni locali hanno promosso questa scelta per favorire il risparmio e l’ambiente. La distribuzione continua e si prevede un incremento nei prossimi mesi.

Un milione e mezzo di litri d'acqua erogati dai fontanelli della Lucchesia, per un risparmio di 440mila euro, 39 tonnellate di plastica in meno nell'ambiente. Sono i numeri di Acque del 2025. l'approccio consapevole al consumo del cosiddetto oro blu, si è tradotto in risultati significativi. Grazie al progetto "Acqua ad Alta Qualità" - promosso da Acque insieme all'Autorità Idrica Toscana e ai Comuni - i 4 fontanelli attivi in Lucchesia hanno erogato complessivamente otre 1,6 milioni di litri d'acqua, per la precisione 1.636.800 litri. Un risultato che ha consentito di evitare l'utilizzo di oltre un milione di bottiglie usa-e-getta, con un risparmio stimato in 39 tonnellate di plastica, equivalenti a 272 tonnellate di anidride carbonica, un quantitativo paragonabile alle emissioni medie annue di circa 188 automobili.