Meno acqua più violenza | l’Università di Pisa svela il paradosso delle piogge in Italia

L’Italia sta attraversando un paradosso climatico: le regioni si stanno progressivamente aridificando, mentre le piogge intense aumentano il rischio di alluvioni. Una recente ricerca dell’Università di Pisa analizza questo fenomeno complesso, evidenziando come i cambiamenti climatici influenzino il ciclo delle precipitazioni e il territorio nazionale. Un approfondimento che invita a riflettere sulle sfide ambientali e sulle strategie di adattamento per il nostro Paese.

PISA – L’Italia si sta asciugando, eppure quando piove rischia di affogare. È il paradosso climatico del nostro Paese, fotografato con precisione chirurgica da una nuova ricerca dell’Università di Pisa. Lo studio, condotto da Marco Luppichini e Monica Bini del Dipartimento di Scienze della Terra, è apparso sulla prestigiosa rivista Atmospheric Research. I ricercatori hanno compiuto un viaggio nel tempo. Hanno analizzato oltre due secoli di dati pluviometrici, incrociando vecchi archivi storici e moderne rilevazioni strumentali. L’obiettivo? Capire come è cambiata la pioggia in sei diverse macro-aree della penisola dal XIX secolo a oggi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

