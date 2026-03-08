Decisa la nuova Guida Suprema in Iran il nome di Khamenei continuerà e la dura reazione di Trump

In Iran è stata ufficialmente confermata la nomina della nuova Guida Suprema, con il nome di Khamenei che continuerà a essere al vertice. La decisione è stata annunciata dopo la conclusione della procedura di elezione. Nel frattempo, l'ex presidente degli Stati Uniti ha risposto con una dura dichiarazione, criticando la scelta e commentando gli sviluppi recenti nel paese.

L’ayatollah Hosseinali Eshkevari, membro dell’Assemblea degli esperti dell’Iran, ha spiegato che “il nome di Khamenei come leader” del Paese “continuerà”. Ciò spinge a credere che sia stato eletto Mojtaba, figlio della Guida Suprema uccisa pochi giorni fa in un raid condotto da Usa e Israele. Immediata la reazione di Donald Trump che ha dichiarato che senza l’approvazione degli Stati Uniti la nuova guida avrà vita breve. Iran, elezione della Guida Suprema: "Il nome di Khamenei continuerà" La reazione di Donald Trump Tajani preoccupato per la minaccia nucleare Iran, elezione della Guida Suprema: “Il nome di Khamenei continuerà” Eshkevari,... 🔗 Leggi su Virgilio.it

Scelta la nuova Guida Suprema: «Il nome di Khamenei come leader continuerà a esistere». Trump: «Non durerà senza il nostro via libera» – La direttaScelta ma non ancora eletta la nuova guida suprema dell’Iran dopo l’uccisione otto giorni fa di Ali Khamenei in un attacco di Stati Uniti e Israele.

Khamenei dopo Khamenei: il figlio di Alì sarà la Guida Suprema. Trump: “Distrutte le difese dell’Iran”Roma, 4 marzo 2026 - “I leader che avevamo pensato per l’Iran sono morti”, diceva ieri Donald Trump sul futuro della Guida suprema.

Nuova Guida Suprema, Trump avverte: Durerà poco senza approvazione Usa/ Araghchi: Decide l’Iran, non luiIran verso nuova Guida Suprema, Trump avverte: Durerà poco senza approvazione Usa. La replica del ministro Araghchi: Decide l'Iran, non lui ... ilsussidiario.net

Iran, da Teheran: C'è l'accordo sulla Nuova Guida Suprema. I dettagliDa Teheran fanno sapere che è stata raggiunta l'intesa sul successore di Ali Khamenei come Guida Suprema dell'Iran ... notizie.it

#Iran, Trump: "La guida suprema iraniana dovrà ottenere la nostra approvazione. Se non la otterrà, non durerà a lungo". Lo ha detto il presidente USA a ABC News. "Vogliamo assicurarci di non dover tornare indietro ogni 10 anni". - facebook.com facebook

#Trump : la nuova Guida Suprema dell’ #Iran dovrà avere la nostra approvazione o non durerà a lungo x.com