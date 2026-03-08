Iran | scelta la nuova Guida suprema Il nome Khamenei continuerà Anche se Mojtaba sarebbe ferito Trump | Non durerà

In Iran è stata annunciata la nomina della nuova Guida suprema, con la conferma che il nome di Khamenei continuerà a essere associato alla leadership. Si segnala che Mojtaba, possibile candidato, sarebbe rimasto ferito. Donald Trump ha commentato la situazione affermando che senza il suo consenso la leadership non durerà. La nomina è stata ufficializzata in un momento di grande attenzione internazionale.

TEHERAN – Iran: scelta nuova Guida suprema, ‘nome Khamenei continuerà’. Trump, senza nostro ok non durerà. La nuova Guida suprema dell’Iran è stata nominata. Spetterà al capo del segretariato dell’Assemblea degli esperti annunciare ufficialmente il nome del successore dell’ayatollah Ali Khamenei, ucciso nelle prime battute della guerra lanciata da Israele e Usa contro l’Iran il 28 febbraio, ma un membro dell’Assemblea incaricata della scelta ha affermato che il nome Khamenei come leader dell’Iran “continuerà”. Nei giorni scorsi era stato indicato come principale candidato il nome del figlio di Khamenei, Mojtaba, che secondo quanto riportato sabato da Ynet sarebbe rimasto ferito in un attentato all’inizio della guerra ma è sopravvissuto. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Scelta la nuova Guida Suprema: «Il nome di Khamenei come leader continuerà a esistere». Trump: «Non durerà senza il nostro via libera» – La direttaScelta ma non ancora eletta la nuova guida suprema dell’Iran dopo l’uccisione otto giorni fa di Ali Khamenei in un attacco di Stati Uniti e Israele.

Guerra in Iran: Mojtaba Khamenei sarebbe ferito ma vivo. E si scatena la lotta fra Pasdaran e Clero per la nuova Guida supremaMojtaba sarebbe stato coinvolto nel bombardamento su Teheran in cui è stato ucciso il padre, e stando ai servizi israeliani sarebbe rimasto ferito.

Iran, Teheran accelera sulla successione: raggiunta la maggioranza per la scelta della nuova Guida SupremaL'Assemblea degli Esperti pronta alla nomina, ma restano ostacoli. Intanto le bombe centrano cinque impianti energetici e il centro di Beirut ... affaritaliani.it

Iran, scelto il successore di Khamenei: l’Assemblea degli esperti trova la maggioranza per la nuova guida supremaL’Iran si avvicina alla nomina del nuovo leader supremo dopo la morte di Ali Khamenei, ucciso in un attacco statunitense a Teheran il 28 febbraio. L’Assemblea ... thesocialpost.it

8 marzo delle donne iraniane, ora in prima linea per un nuovo Iran. Il nuovo fronte di guerra nella Repubblica islamica dell'Iran scuote le coscienze dei cittadini iraniani e non solo. Continua il loro grido contro gli Ayatollah, le loro voci. - facebook.com facebook

Guerra in Iran, bolognesi bloccati dall’altra parte del mondo: voli cancellati e rientro impossibile x.com