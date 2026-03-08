L' inverno romagnolo vestito d' autunno l' analisi dell' esperto | Conseguenza del riscaldamento globale E' il quarto più mite degli ultimi 100 anni

L'inverno in Romagna si presenta più mite rispetto alla media storica, secondo un esperto. Il febbraio di quest'anno si distingue come il secondo più caldo dal 1930, con una temperatura media di 4,2°C rispetto agli standard 1981-2010 e di 3,5°C rispetto al più recente 1991-2020. La stagione si colloca come il quarto inverno più mite degli ultimi cento anni, attribuendo questa tendenza al riscaldamento globale.

L'APPROFONDIMENTO - Focus con Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e presidente dell'Ampro (Associazione meteo professionisti) Un febbraio estremo, fin troppo mite. Il secondo più caldo dal 1930 dopo quello del 2024, con una temperatura media di 4,2°C sul periodo di confronto 1981-2010 e di 3,5°C sul periodo di confronto 1991-2020. A snocciolare i dati è Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e presidente dell'Ampro (Associazione meteo professionisti), ricordando come "i primi cinque mesi di febbraio più miti della serie storica appartengono al periodo recente: 2024, 2026, 2020, 2014 e 2016". Più che inverno, quello che ci siamo appena lasciati alle spalle è corretto definirlo un lungo autunno?"In linea di massima sì.

