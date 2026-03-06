Quest'anno l'inverno si è presentato con temperature sorprendenti, classificandosi come il terzo più caldo degli ultimi 35 anni. A Sondrio, in Valtellina, martedì 24 febbraio si sono toccati i 22,5 gradi, mentre a Castello d’Agogna, nel Pavese, la temperatura si è fermata a 21,3 gradi. A Milano, invece, il termometro non ha superato i 18 gradi.

Fa più caldo in Valtellina che in Lomellina o a Milano. Settimana scorsa, martedì 24 febbraio, a Sondrio la colonnina di mercurio del termometro ha raggiunto i 22,5 gradi centigradi, mentre a Castello d’Agogna, nel Pavese, si è fermata a 21,3 °C e a Milano non è andata oltre i 18 gradi. Quello che sta per concludersi per la Lombardia è stato uno degli inverni più caldi di sempre. È andata peggio la stagione tra il 2023 e il 2024 e prima ancora tra il 2019 e il 2020. "La stagione invernale appena conclusa, che comprende i mesi di dicembre 2025, gennaio e febbraio 2026, è risultata per la Lombardia la terza più calda degli ultimi 35 anni", confermano i meteorologi di di Arpa Lombardia basandosi sui dati raccolti tramite 13 stazioni idro nivo meteorologiche sparse su tutto il territorio regionale per monitorare la situazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un inverno a sorpresa. È il terzo più caldo degli ultimi 35 anni

In Lombardia il terzo inverno più caldo degli ultimi trent’anni. A Clusone l’8 gennaio si è toccato -10,5° CI dati diffusi da Arpa: nella norma la quantità di precipitazioni registrata, ma nelle temperature differenza media del +2,1 °C rispetto al periodo...

Clima. Copernicus: 2025 terzo anno più caldo, ultimi 3 anni +1.5 gradiI dati forniti dal programma Copernicus rivelano che il 2025 si è classificato come il terzo anno più caldo mai registrato, con una temperatura media...

Inverni sempre più caldi in Lombardia: a Castello d’Agogna 21 gradi a febbraio

Approfondimenti e contenuti su Un inverno a sorpresa È il terzo più....

Temi più discussi: Un inverno a sorpresa. È il terzo più caldo degli ultimi 35 anni; Super Formula | Suzuka pre-season Test 2026, sorpresa Matsushita: Ci siamo preparati tanto in inverno ed abbiamo avuto delle buone giornate; Flora Tabanelli ed Elettra Lamborghini, cosa ci racconta dei giovani il derby tra le Olimpiadi e Sanremo: Scoprire chi preferiscono è una sorpresa; Un inedito di Mina è la colonna sonora a sorpresa della sfilata di Giorgio Armani.

La sorpresa dell’inverno: per la Sardegna un podio inaspettatoSardegna: l’isola dalla bellezza che non conosce stagioni stupisce il mondo anche con i suoi paesaggi d’inverno ... metropolitano.it

L’inverno ci saluta? Non proprio, Marzo prepara un colpo a sorpresa(METEOGIORNALE.IT) [caption id=attachment_359457 align=aligncenter width=1280] Ci sono ancora i tempi per gelo intenso a ... msn.com

Tendenze moda autunno inverno: scopri le novità! - facebook.com facebook

Manutentore d'inverno per la baia di Portonovo, via libera dalla giunta. Stanziati anche oltre 130mila euro per la manutenzione della biciclovia del Conero #ANSA x.com