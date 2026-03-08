Lino Guanciale | Il patriarcato e il maschilismo esistono il ddl Bongiorno è una vergogna Interpreto uno psichiatra che sta dalla parte delle donne

Lino Guanciale ha commentato pubblicamente sull'esistenza del patriarcato e del maschilismo, definendo il ddl Bongiorno una vergogna. L’attore interpreta uno psichiatra che si schiera dalla parte delle donne nella serie “Le libere donne”, trasmessa su Rai 1. La sua dichiarazione ha suscitato attenzione, mentre la serie ha avuto come protagonista donne senza voce.

Guanciale interpreta per la prima volta un personaggio realmente esistito, lo psichiatra Tobino, che nel 1942, durante la Seconda Guerra Mondiale, approda all'Ospedale Psichiatrico femminile di Maggiano, dove sfiderà le regole repressive in atto. Cercherà di ridare dignità a quelle donne che, per la maggior parte «erano recluse, non perché affette da patologie psichiche, ma perché scontavano uno spirito libero e ribelle, una diversità sessuale o le vessazioni del mondo maschile», afferma Peter Exacoustos, uno degli sceneggiatori insieme a Laura Nuti. «Sono felice di stare dentro un racconto dove al centro c'è un uomo che non si mette al centro», afferma Guanciale, «ma che fa un passo indietro.