guanciale presenta le libere donne e attacca ddl stupri meloni e trump

Lino Guanciale ha parlato durante la conferenza stampa della nuova serie di Rai1 “Le Libere Donne”, esprimendo preoccupazione per gli eventi recenti in Italia e nel mondo. Nel corso dell'incontro, l’attore ha criticato il disegno di legge sugli stupri, e ha fatto riferimenti a Meloni e Trump, senza approfondire le motivazioni delle sue posizioni.

Lino Guanciale non nasconde la preoccupazione per quanto sta succedendo in Italia e nel mondo. Lo fa alla conferenza stampa della nuova serie di Rai1 “Le Libere Donne”. “I tempi che viviamo sono super preoccupanti, ci abbiamo messo pochissimo a tornare ad una realtà nella quale chi è forte comanda”. Così Lino Guanciale presentando la nuova serie di Rai1 “Le Libere Donne”. “Da un anno e mezzo, dopo l’elezione di Donald Trump lo stato di diritto è ormai diventato una favola che ci siamo raccontati per un bel pezzo ma che ormai fa parte del passato”, sottolinea il popolare attore. “Credo sia fondamentale che l’Unione Europea inizi a farsi sentire di più come identità politica all’interno di uno scacchiere internazionale, buttandosi alle spalle tentennamenti o pontieri vari”, aggiunge. 🔗 Leggi su Bubinoblog

