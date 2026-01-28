La leader del Partito Democratico, Elly Schlein, critica duramente la proposta di legge sul consenso, definendola negativa per le donne. Durante una conversazione con la presidente Meloni, Schlein ha detto chiaramente che è meglio non approvare un testo che possa danneggiare i diritti femminili, anche se si arriva a un accordo tra le forze politiche. La discussione sulla legge continua a far discutere, con opinioni contrastanti all’interno del Parlamento.

(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2026 "Ho detto alla presidente che se da un buon accordo tra tutte le forze politiche si passa ad una legge negativa per le donne è meglio non farla. Le ho chiesto di tornare all'accordo, reinserire il consenso e non farsi dettare la linea dal patriarcato" così la Schlein intervenendo alla conferenza stampa su emendamento al decreto referendum per il voto dei fuori sede alla Camera. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Ddl Consenso Video

Il governo e le opposizioni si sono divisi definitivamente sul Ddl Stupri.

La leader del Partito Democratico, Elly Schlein, ha incontrato la premier Giorgia Meloni e le ha detto chiaramente di non lasciarsi influenzare dal patriarcato.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ddl consenso, Schlein: Meglio niente che legge Bongiorno. Meloni non ascolti il patriarcato

Ultime notizie su Ddl Consenso Video

Argomenti discussi: Non più consenso ma dissenso nel nuovo testo del ddl stupri proposto da Bongiorno e pene ridotte. L'opposizione: Rotto un patto, gravissimo; Schlein boccia il ddl Bongiorno: Un passo indietro sul consenso; Norma sul consenso, maggioranza in tilt; Ddl stupri, Bongiorno cambia il testo: sparisce la parola consenso.

Ddl consenso, Schlein: Meglio niente che legge Bongiorno. Meloni non ascolti il patriarcato – Il video(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2026 Ho detto alla presidente che se da un buon accordo tra tutte le forze politiche si passa ad una legge negativa per le donne è meglio non farla. Le ho chiesto di ... open.online

Ddl violenza sulle donne, Schlein: «A Meloni ho detto di non farsi dettare la linea dal patriarcato» videoElly Schlein si è espressa in merito al Decreto di Legge sulla violenza sessuale: «Ho detto alla presidente Meloni che se da un buon accordo tra tutte le forze politiche si passa ad una legge negativa ... msn.com

Ddl stupri, Schlein a Meloni: "Sul consenso non farti dare la linea dal patriarcato. Questo testo è irricevibile, non c è una virgola mediata con il Pd" #ANSA facebook

Ddl stupri, Schlein a Meloni: "Sul consenso non farti dare la linea dal patriarcato. Questo testo è irricevibile, non c è una virgola mediata con il Pd" #ANSA x.com