Domani sera, alle 19:56, sulla piattaforma verrà trasmesso un incontro dedicato al cantautore Ligabue all'interno del programma Le donne lo sanno. L'evento rappresenta un momento di approfondimento esclusivo dedicato al musicista, che sarà al centro dell'attenzione per tutta la durata della trasmissione. La puntata si svolgerà interamente online, offrendo agli spettatori un'occasione unica di conoscere meglio la figura di Ligabue.

Domani sera, l’8 marzo 2026 alle ore 19:56, la piattaforma ospiterà un incontro speciale dedicato al cantautore Ligabue all’interno del programma Le donne lo sanno. L’appuntamento si colloca nella sezione Spettacolo, offrendo ai telespettatori uno sguardo esclusivo sulla figura dell’artista. La trasmissione sarà disponibile attraverso il decoder Stream, le smart TV compatibili con Glass e l’applicazione mobile Mobile. L’evento si inserisce in un contesto mediatico ricco di appuntamenti attesi, dove i dati Auditel raccontano abitudini di visione sempre più frammentate ma fedeli ai grandi nomi della musica italiana. Non si tratta solo di un’intervista classica, ma di un momento che unisce il patrimonio musicale nazionale con le nuove modalità di fruizione digitale offerte dai servizi a pagamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ligabue in esclusiva: l’incontro speciale del 8 marzo

