Agente Speciale Legs Weaver |  la nuova serie animata in esclusiva su RaiPlay a partire dal 6 marzo

Da marzo, RaiPlay propone in esclusiva la nuova serie animata “Agente Speciale Legs Weaver”, creata dal trio di sceneggiatori Michele Medda, Antonio Serra e Bepi Vigna. La produzione porta sullo schermo il personaggio di Legs Weaver, già presente nelle storie di Nathan Never, e segna la prima volta che un’eroina femminile ha un ruolo principale in una serie dell’universo Bonelli.
Creata dal dinamico trio di sceneggiatori Michele Medda, Antonio Serra e Bepi Vigna, Legs Weaver balza dalle pagine di Nathan Never direttamente sugli schermi, diventando la prima eroina femminile titolare di una testata nell’universo Bonelli. AGENTE SPECIALE LEGS WEAVER rappresenta una rivoluzione nell’adult animation firmata da Sergio Bonelli Editore: pensata specificamente per un pubblico ampio, che utilizza i codici dell’animazione con una consapevolezza e una maturità narrativa uniche nel suo genere. La scelta dell’animazione 2D rappresenta una precisa strategia creativa che mira a creare un ponte tra l’animazione occidentale e quella orientale, rivolgendosi a un pubblico di appassionati che da anni segue produzioni giapponesi pensate per un pubblico non solo di bambini. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
