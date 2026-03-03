Agente Speciale Legs Weaver | la nuova serie animata in esclusiva su RaiPlay a partire dal 6 marzo

Da marzo, RaiPlay propone in esclusiva la nuova serie animata “Agente Speciale Legs Weaver”, creata dal trio di sceneggiatori Michele Medda, Antonio Serra e Bepi Vigna. La produzione porta sullo schermo il personaggio di Legs Weaver, già presente nelle storie di Nathan Never, e segna la prima volta che un’eroina femminile ha un ruolo principale in una serie dell’universo Bonelli.