Un incontro speciale e inaspettato tra i bimbi del nido e i ragazzi con disabilità del Don Ghinelli

A Gatteo si è svolto un incontro tra i bambini del nido Rodari e i ragazzi con disabilità dell’Istituto Don Ghinelli, una struttura residenziale e semiresidenziale. L’evento ha visto i piccoli e i giovani condividere momenti di gioco e interazione, creando un’occasione di inclusione e scambio tra le due realtà. La giornata ha coinvolto entrambe le comunità, promuovendo un’esperienza di convivenza e relazione diretta.

A Gatteo un’importante iniziativa di inclusione e educazione interculturale tra il nido d’infanzia Rodari e l’Istituto Don Ghinelli, struttura residenziale e semiresidenziale per persone con disabilità A Gatteo un’importante iniziativa di inclusione e educazione interculturale tra il nido d’infanzia Rodari e l’Istituto Don Ghinelli, struttura residenziale e semiresidenziale per persone con disabilità. L’occasione è nata casualmente durante una uscita al mercato settimanale in piazza, organizzata dalle educatrici del nido con i bambini e la loro corda colorata. Qui hanno incontrato un gruppo di ospiti dell’Istituto accompagnati da Don Selva, il quale, con un sorriso accogliente, ha proposto di tornare per una visita del parco della struttura, ricco di animali, e per salutare i ragazzi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Emozioni in scena per l’evento finale del progetto Techne Academy rivolto a ragazzi con disabilità“Grazie a questo percorso, gli allievi hanno potuto sperimentare in prima persona diversi ambiti professionali, arricchendo le proprie competenze e...

Inclusione e solidarietà in vista delle feste: all’Oriani i ragazzi con disabilità protagonisti del NataleIn un momento storico in cui le fragilità sociali si fanno sempre più evidenti, l’Istituto tecnico “Oriani” di Faenza ha scelto di rispondere con un...