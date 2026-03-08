L’idea lanciata dal Loreto Basket | Associazione di promozione sociale

Il Loreto Basket ha annunciato la creazione di un’associazione di promozione sociale. Alessandro Mengucci, rappresentante della Consultinvest e main sponsor della squadra, ha dichiarato di voler interrompere temporaneamente il suo impegno, lasciando tutto. La discussione si è aperta con questa comunicazione, senza ulteriori dettagli sui motivi o le conseguenze di questa decisione.

"Lascio tutto, anzi no". Alessandro Mengucci della Consultinvest, main sponsor del Loreto Basket lancia una provocazione: "In questo momento storico dove è difficile trovare risorse per lo sport verrebbe da salutare tutti – continua Mengucci che ha convocato una conferenza appositamente ieri mattina – e ci ho anche pensato ma chi me lo fa fare, anche perché la squadra è anche pure ultima in classifica. Poi mi è venuta in mente un’idea che ho condiviso con il presidente della società gialloblu Vincenzo Baldini. Perché non costituire un’associazione di promozione sociale?". E così è nata questa realtà. Ambiziosa. "L’obiettivo è raccogliere 300mila euro entro la prossima stagione sportiva coinvolgendo la città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

