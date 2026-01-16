A rischio storico spazio sociale di Roma esclusa dal bando l’associazione che lo gestisce da 40 anni
Il Casale Garibaldi, spazio storico nel quartiere di Roma est gestito dall'associazione dal 1988, non ha ottenuto la concessione dal Municipio V. La decisione mette a rischio la continuità di un punto di riferimento sociale, che da oltre quattro decenni offre servizi alla comunità locale. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione e le politiche di assegnazione degli spazi pubblici nella capitale.
L'associazione che gestisce il Casale Garibaldi di Roma est dal 1988 non ha ottenuto la concessione dal Municipio V. Gli attivisti: "Si vuole cancellare la storia". 🔗 Leggi su Fanpage.it
