Cesena Castrovilli fuori contro lo Spezia | lanciata promozione per i tifosi e corsa agli alternative a centrocampo
Gaetano Castrovilli si infortuna durante la partita contro il Venezia: lo stiramento alla coscia sinistra lo mette fuori gioco contro lo Spezia. I tifosi del Cesena si mobilitano, iniziando una campagna di promozione per sostenere la squadra. Intanto, la squadra cerca subito alternative a centrocampo per colmare la mancanza del centrocampista.
Cesena, Castrovilli Ko e la Corsa al Riscatto: Lanciata la Promozione per i Tifosi. Il Cesena affronta un momento delicato: lo stiramento alla coscia sinistra di Gaetano Castrovilli, subito durante la partita contro il Venezia, lo terrà fuori dalla sfida contro lo Spezia. La società, nel frattempo, ha lanciato una promozione “3 Match Pack” per sostenere la squadra e riaccendere l’entusiasmo dei tifosi dopo l’inaspettata sconfitta e in vista dell’arrivo di un nuovo allenatore avversario. L’Infortunio di Castrovilli e le Alternative a Centrocampo. L’infortunio di Castrovilli, occorso dopo soli 17 minuti di gioco contro il Venezia, rappresenta un duro colpo per il Cesena.🔗 Leggi su Ameve.eu
Sedia lanciata dalla finestra della scuola, colpita una 18enne a La Spezia. Lo studente: “Solo una bravata”
Una ragazza di 18 anni è stata colpita da una sedia lanciata da una finestra della scuola Capellini-Sauro a La Spezia.
Probabili formazioni Napoli Juve, Conte sperimenta a centrocampo per ovviare agli infortuni: l’idea a sorpresa lascia i tifosi increduliLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Lieve lesione per Castrovilli; Cesena, per Castrovilli lesione al retto femorale sinistro, Shpendi e Olivieri a parte; Il primo guizzo di Cerri non basta, tracollo sotto la pioggia del Cesena: ne prende tre dall'Entella; Cesena-Venezia 0-4: risultato finale e highlights.
Cesena, per Castrovilli lesione al retto femorale sinistro, Shpendi e Olivieri a parteL’avventura di Gaetano Castrovilli a Cesena è cominciata in salita. Il trequartista, uscito sabato sera dopo poco più di un quarto d’ora durante il ... corriereromagna.it
Corriere Romagna - Cesena, Castrovilli ko: out almeno due settimaneCome riporta il Corriere Romagna, l’avventura di Gaetano Castrovilli a Cesena è cominciata in salita. Il trequartista,. tuttob.com
6^ R #SerieBKT Tra 5' #Cesena- #Venezia gratis su #DAZN 5 cambi #Cesena: Zaro Castagnetti Berti, Castrovilli e Cerri per Amoran, Francesconi, Bastoni, Shpendi C. e Olivieri #Venezia: Schingtienne, Sverko, Duncan, Sagrado e Yeboah per Korac, Franjic, P x.com
Finale Virtus Entella - Cesena 3-1 #SerieBKT #capitolo86 #DaiBurdel #ENTCES #riassuntino - bisogna cambiare tanto - bisogna cambiare mentalità - bisogna ritornare a giocare - fuori il Gemello, Francesconi e Olivieri - dentro Berti, Cerri, Castrovilli - Klinsma facebook