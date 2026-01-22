Thuram a Prime | Playoff obiettivo importante ma la Juve in Champions deve andare avanti il più possibile

Khephren Thuram, centrocampista della Juventus, ha commentato a Prime la recente partita di Champions League contro il Benfica. Sottolineando l’importanza dei playoff come obiettivo fondamentale, Thuram ha ribadito la volontà di proseguire il percorso in Champions il più a lungo possibile, evidenziando l’impegno della squadra nel mantenere alta la qualità e la determinazione per raggiungere i propri traguardi.

Khephren Thuram, giocatore della Juventus, parla a Prime dopo la sfida di Champions League contro il Benfica. Le sue dichiarazioni. Khephren Thuram, giocatore della Juventus, ha parlato a Prime dopo Juve Benfica. Le sue parole: « Provo sempre a dare il meglio per aiutare la squadra, oggi ho fatto gol. Quando segni ti senti meglio, ma oggi era importante vincere. Quando siamo entrati nel secondo tempo è stato difficile ma sappiamo che può capitare contro queste squadre. Dobbiamo soffrire tutti insieme e non prendere gol come abbiamo fatto. Spalletti mette molta energia a bordocampo nei momenti di difficoltà, fa bene a farlo anche quando stiamo bene in campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Argomenti discussi: L'Arsenal le vince tutte: l'Inter cade e per la prima volta esce dalle prime 8; Inter-Arsenal dove vederla in tv (Sky, Prime Video o in chiaro?) / Formazioni, Lautaro-Thuram e le scelte di Chivu; Cosa serve alla Juventus per andare ai Playoff della Champions League 2025/2026? Può ancora qualificarsi direttamente agli ottavi?; LIVE Juventus-Benfica, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: scontro diretto per i playoff.

Sucic e Zielinski sono diventate le prime alternative ai titolari e l'ex Sassuolo è rimasto molto indietro nelle gerarchie. "I movimenti Inter-Juve sono da sempre materia incandescente, ma i nerazzurri vorrebbero solo Khephren Thuram in cambio: sul francese x.com

