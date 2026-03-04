Milan Biasin | Leao continua a prendersi pernacchie ma alla fine è sempre il più determinante

Il Milan di Allegri attraversa un momento di forma altalenante, mentre Rafael Leao continua a ricevere critiche e pernacchie dai tifosi. Nonostante le contestazioni, il giocatore si conferma spesso decisivo in campo. La sua presenza si fa notare anche nelle partite più difficili, mantenendo un ruolo centrale nella squadra. La situazione rimane sotto osservazione, senza ulteriori analisi o interpretazioni.

Nel suo editoriale per 'TMW', il giornalista di dichiarata fede nerazzurra Fabrizio Biasin, ha fatto il punto sul momento di forma del Milan. Nella sua analisi ha parlato anche di alcuni singoli, in particolare Leao, Pulisic e Rabiot. Ecco, di seguito, un estratto delle sue parole. "Il Milan prepara il derby con una certa e meritata serenità. E spiego: da una parte c’è la consapevolezza che l’obiettivo scudetto sia complicato da raggiungere e passa soltanto da un successo nella stracittadina, dall’altra la tranquillità di chi può gestire un ottimo margine sul quinto posto, primo obiettivo stagionale". LEGGI ANCHE: Senza Gabbia pochi difensori? Ormai è inutile pensare al mercato: puntare su De Winter e Odogu>>> "Per il resto c’è chi pressa i vari Pulisic e Leao, colpevoli di scarsa incisività. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

