All' Orizzonte la Coppa Italia donne | 11-7 su Trieste

All'Orizzonte Napoli si è aggiudicata la finale di Coppa Italia femminile con un punteggio di 11-7 contro Trieste. La partita si è svolta a Napoli e ha visto le giocatrici catanesi mantenere il vantaggio per tutta la durata dell'incontro. Marletta e Bettini hanno segnato tre reti ciascuna, contribuendo alla vittoria della squadra.

Mimose e medaglie. La festa della donna diventa la festa dell'Orizzonte Catania, legittimo vincitore della Coppa Italia targata Unipol: a Napoli, la sfida con la sorpresa Trieste si chiude sull'11-7 (2-0, 3-2, 4-3, 2-2) e il pensiero vola inevitabilmente a Giorgio Bartolini, il patron scomparso un mese fa a 83 anni, l'imprenditore che ha saputo rilanciare le ambizioni del club più titolato. "Glielo dovevamo. Ha dato a questa società una solidità che resterà nel tempo" commenta ai microfoni Rai l'allenatrice Martina Miceli, anima della squadra siciliana al pari della presidente Tania Di Mario. A testa alta la Pallanuoto Trieste, anche se in giornata storta in attacco: "Abbiamo tenuto testa a uno squadrone, nonostante gli errori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - All'Orizzonte la Coppa Italia donne: 11-7 su Trieste Coppa Italia donne, sorpresa Trieste: in finale con l'OrizzonteOrizzonte o Rapallo in finale, era questo il vero interrogativo alla vigilia della Coppa Italia donne targata Unipol. I pronostici di mercoledì 11 febbraio: Coppa Italia, Premier League, Serie B e Coppa del ReI pronostici di mercoledì 11 febbraio, in campo Coppa Italia, Premier League, Serie B, Coppa di Germania e Coppa del Re Sia per il Bologna che per la... Approfondimenti e contenuti su All'Orizzonte la Coppa Italia donne 11.... Temi più discussi: Como, quarant’anni dopo all’orizzonte c’è la finale di Coppa Italia; Coppa Italia donne, sorpresa Trieste: in finale con l'Orizzonte; Pallanuoto, l'Ekipe Orizzonte vola in finale di Coppa Italia contro Trieste; Pallanuoto femminile, Orizzonte Catania e Trieste accedono alle semifinali di Coppa Italia. Pallanuoto Trieste cede all'Orizzonte Catania la finale di Coppa ItaliaDopo un'ottima partita in semifinale le orchette non la spuntano contro la corazzata Catenese che vince il trofeo 11-7 ... rainews.it All'Orizzonte la Coppa Italia donne: 11-7 su TriesteMimose e medaglie. La festa della donna diventa la festa dell'Orizzonte Catania, legittimo vincitore della Coppa Italia targata Unipol: a Napoli, la sfida con la sorpresa Trieste si chiude sull'11-7 ... gazzetta.it #Perin ribalta le gerarchie, Di Gregorio resta in discussione. Porta #Juve, rivoluzione all'orizzonte x.com MATTINATA UN PO' PIÙ TRANQUILLA. MA NON FIDATEVI... Al momento non si segnalano piogge degne di nota e tra le nuvole (più alte in primo piano, più basse all'orizzonte in questa immagine direzione Catania) si scorge qualche sprazzo di cielo azzurro. - facebook.com facebook