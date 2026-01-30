La polemica su Vannacci non si placa. Dentro Fratelli d’Italia, alcuni membri affermano che se il generale decidesse di creare un partito, si allontanerebbe dal centrodestra. Intanto un sondaggio rivela che Vannacci ha più credibilità tra i meloniani rispetto alla Lega. La situazione resta tesa e le tensioni tra le forze di governo si fanno sempre più evidenti.

Sondaggi, diffidenze e simboli. Così il generale complica la riforma elettorale. Botta e risposta con Attilio Fontana. E nella Lega monta il caso conferenza sulla remigrazione alla Camera A sintetizzare il clima che si respira in maggioranza valga questa confidenza di una fonte di primo piano di Fratelli d’Italia: “Se Vannacci esce dalla Lega per noi è fuori dal centrodestra. Ha posizioni filorusse, non ha struttura. Non sarebbe né gestibile né utile”. Per questo, nel partito della premier Giorgia Meloni, a gennaio non hanno dato l’accelerata tanto sperata sulla nuova legge elettorale: “Non entreremo nel merito prima del referendum”, ripetono. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La scheggia Vannacci. In FdI: “Se si fa un partito è fuori dal centrodestra”. Il sondaggio: ha più credito tra i meloniani che nella Lega

Approfondimenti su Vannacci FdI

Roberto Vannacci si distacca ufficialmente dalla Lega, avviando la creazione di un suo partito.

Il centrodestra si trova di fronte a una scelta difficile.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Vannacci FdI

La scheggia Vannacci. In FdI: Se si fa un partito è fuori dal centrodestra. Il sondaggio: ha più credito tra i meloniani che nella LegaSondaggi, diffidenze e simboli. Così il generale complica la riforma elettorale. Botta e risposta con Attilio Fontana. E nella Lega monta il caso conferenza sulla remigrazione alla Camera ... ilfoglio.it

Vannacci, il generale senza truppe. Il sit-in contro Kyiv è un flop e nel Carroccio se la ridonoSolo in nove si presentano alla protesta mentre Crosetto parla in Aula. Candiani: Dinamica macchiettistica. Alla Camera solo Ziello e Sasso raccolgono l'appello del generale. Borghi non vota al Sena ... ilfoglio.it

Vannacci verso un nuovo partito: ha registrato il marchio «Futuro nazionale»: cosa sappiamo - facebook.com facebook