Accordi di Abramo e Mediterraneo il ruolo della Turchia sarà cruciale Ecco perché

Gli accordi di Abramo e le dinamiche nel Mediterraneo pongono la Turchia al centro di un ruolo cruciale. La capacità di Recep Tayyip Erdogan di intervenire nelle tensioni regionali, attraverso dialoghi e iniziative diplomatiche, evidenzia l’importanza strategica del suo paese. La recente comunicazione con leader sauditi e degli Emirati Uniti sottolinea il tentativo di Ankara di influenzare gli equilibri politici in una regione complessa e in evoluzione.

Dove c'è tensione, c'è il ramoscello di ulivo portato da Recep Tayyip Erdo?an. La capacità dell'uomo forte del Bosforo di incunearsi nei meandri delle contrapposizioni politiche (non solo) del golfo si manifesta apertamente nella doppia telefonata che ha avuto con i leader di Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Due momenti in cui il presidente turco ha apertamente affermato di sostenere l'integrità territoriale della Somalia e dello Yemen. Al contempo si è proposto per contribuire agli "sforzi per ripristinare la stabilità" nella regione. La mossa è nata dopo che pochi giorni fa l'Arabia Saudita aveva accusato gli Emirati Arabi Uniti di "aver spinto le forze del Consiglio di transizione meridionale dello Yemen a condurre operazioni militari" lungo il confine meridionale del regno, nell'Hadhramaut e nel Mahra.

