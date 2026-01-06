Accordi di Abramo e Mediterraneo il ruolo della Turchia sarà cruciale Ecco perché

Da formiche.net 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli accordi di Abramo e le dinamiche nel Mediterraneo pongono la Turchia al centro di un ruolo cruciale. La capacità di Recep Tayyip Erdogan di intervenire nelle tensioni regionali, attraverso dialoghi e iniziative diplomatiche, evidenzia l’importanza strategica del suo paese. La recente comunicazione con leader sauditi e degli Emirati Uniti sottolinea il tentativo di Ankara di influenzare gli equilibri politici in una regione complessa e in evoluzione.

Dove c’è tensione, c’è il ramoscello di ulivo portato da Recep Tayyip Erdo?an. La capacità dell’uomo forte del Bosforo di incunearsi nei meandri delle contrapposizioni politiche (non solo) del golfo si manifesta apertamente nella doppia telefonata che ha avuto con i leader di Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Due momenti in cui il presidente turco ha apertamente affermato di sostenere l’integrità territoriale della Somalia e dello Yemen. Al contempo si è proposto per contribuire agli “sforzi per ripristinare la stabilità” nella regione. La mossa è nata dopo che pochi giorni fa l’Arabia Saudita aveva accusato gli Emirati Arabi Uniti di “aver spinto le forze del Consiglio di transizione meridionale dello Yemen a condurre operazioni militari” lungo il confine meridionale del regno, nell’Hadhramaut e nel Mahra. 🔗 Leggi su Formiche.net

accordi di abramo e mediterraneo il ruolo della turchia sar224 cruciale ecco perch233

© Formiche.net - Accordi di Abramo e Mediterraneo, il ruolo della Turchia sarà cruciale. Ecco perché

Leggi anche: Ecco perché Trump vuole il Kazakistan negli Accordi di Abramo

Leggi anche: Il Kazakstan e gli Accordi di Abramo: la diplomazia della neutralità si piega alla geopolitica

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

accordi abramo mediterraneo ruoloAccordi di Abramo e Mediterraneo, il ruolo della Turchia sarà cruciale. Ecco perché - La capacità dell’uomo forte del Bosforo di incunearsi nei meandri delle contrapposizioni politiche (non solo) del golfo s ... formiche.net

Accordi di Abramo, l’ora di Damasco: dialogo diretto tra Siria e Israele - Israele ha rivelato l’esistenza di contatti con la Siria in vista di un’eventuale normalizzazione dei rapporti. panorama.it

Trump punta tutto sul rilancio degli Accordi di Abramo - Axios ha riferito che, a ottobre, il presidente americano avrebbe esortato il principe ereditario saudita, Mohammad bin Salman, a ... panorama.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.