Le mosse dell’Arabia Saudita e il futuro degli Accordi di Abramo analizzano le recenti strategie del regno nel rafforzare le alleanze con Emirati Arabi Uniti e Israele. Questa evoluzione geopolitica potrebbe influenzare gli equilibri nella regione e ridefinire le relazioni tra i paesi coinvolti, delineando un possibile nuovo scenario per gli accordi di pace e cooperazione nel Medio Oriente.

L’Arabia Saudita continua a tessere la sua rete di alleanze: una rete con cui il regno punta a lanciare moniti tanto agli Emirati arabi quanto a Israele. A metà gennaio, Bloomberg News ha riferito che Riad sarebbe in procinto di stipulare un’alleanza militare con Egitto e Somalia. Negli stessi giorni, il Pakistan rivelava di trattative in corso per arrivare a un patto di difesa tra Riad, Ankara e la stessa Islamabad. Insomma, i sauditi si stanno mostrando particolarmente attivi. Rafforzando i rapporti con la Somalia, Riad mira a lanciare un segnale innanzitutto a Israele, che ha recentemente riconosciuto il Somaliland come Stato autonomo. 🔗 Leggi su Panorama.it

