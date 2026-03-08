Lecce-Cremonese diretta | Raddoppia Stulic

Nella partita tra Lecce e Cremonese, Stulic ha segnato il suo secondo gol. Le due squadre, pur avendo percorsi diversi, si trovano a lottare per obiettivi simili. La sfida si presenta come un confronto intenso, con entrambe le formazioni determinate a ottenere punti fondamentali. Il match si svolge con ritmo elevato, evidenziando le tensioni tra le due compagini.

Così profondamente diverse, così simili nel percorso. Lecce-Cremonese è qualcosa in più di uno scontro diretto per la salvezza, sembra quasi una sfida totale. I giovani del Lecce, l'esperienza della Cremonese. Il 4-2-3-1 giallorosso, il 3-5-2 grigiorosso. Sud contro Nord. Sfida totale tra opposti che però sono giunti allo stesso punto. Il Lecce ha 24 punti, la Cremonese idem: la squadra di Nicola, però, per la gran parte li ha fatti a inizio campionato, mentre i salentini sono stati più costanti. Il Lecce ha segnato 18 gol, peggior attacco della A, la Cremo ne ha fatti 21, appena tre in più. Sono le due squadre che calciano meno verso la porta. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

