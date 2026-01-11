Diretta gol Serie A LIVE | Stulic sblocca subito Lecce Parma!

Segui le partite della 20ª giornata di Serie A con aggiornamenti in tempo reale. In questa sessione, trovi risultati, cronache, sintesi e moviola delle sfide in corso, tra cui Lecce-Parma, Como-Bologna, Udinese-Pisa, Roma-Sassuolo e Atalanta-Torino. Un punto di riferimento affidabile per restare informato sugli sviluppi del campionato 2024/2025, con dettagli precisi e aggiornamenti immediati sulle partite in diretta.

Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 20esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Como Bologna, Udinese Pisa, Roma Sassuolo e Atalanta Torino, valevoli per la 20 esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025. ORE 12:30 – LIVE LECCE PARMA . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

