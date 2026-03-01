In occasione dei 150 anni del quotidiano ripercorriamo con Barbara Stefanelli i volti le storie e le battaglie delle firme femminili Dalla pioniera Petronilla fino alle giornaliste di oggi

Da iodonna.it 1 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione dei 150 anni del quotidiano, Barbara Stefanelli ripercorre le storie delle firme femminili che hanno scritto pagine importanti: dalla pioniera Petronilla, conosciuta come Amalia Moretti Foggia, pediatra e autrice di consigli di cucina, economia domestica e medicina, alle giornaliste di oggi. Vengono ricordate le vite e le battaglie di queste donne che hanno contribuito alla storia del giornalismo italiano.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Petronilla (1872-1947). Vero nome Amalia Moretti Foggia, pediatra, dava consigli di cucina, economia domestica, medicina. Maria Grazia Cutuli (1962-2001). Inviata in Afghanistan, è stata uccisa in un attentato. Ada Negri (1870-1945). Poetessa, insegnante, sul giornale scrive molti articoli sui temi sociali e sulle donne. Fernanda Pivano (1917-2009). Saggista, scrittrice e traduttrice, si occupa di critica letteraria dal 1962 e porta l’America al Corriere. 🔗 Leggi su Iodonna.it

in occasione dei 150 anni del quotidiano ripercorriamo con barbara stefanelli i volti le storie e le battaglie delle firme femminili dalla pioniera petronilla fino alle giornaliste di oggi
© Iodonna.it - In occasione dei 150 anni del quotidiano, ripercorriamo con Barbara Stefanelli i volti, le storie e le battaglie delle firme femminili. Dalla pioniera Petronilla fino alle giornaliste di oggi

Al via le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: le storie e i volti dei campioni solo su SportfaceProvate a tendere l’orecchio un attimo, nel silenzio più totale: riuscite a sentire il fruscio della neve sotto gli sci, il battito del cuore che si...

Leggi anche: Brigitte Bardot e la guerra per i diritti degli animali. La foto con i cuccioli di foca e le altre battaglie storiche. “Sì, sono una pioniera”

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.