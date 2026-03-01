In occasione dei 150 anni del quotidiano ripercorriamo con Barbara Stefanelli i volti le storie e le battaglie delle firme femminili Dalla pioniera Petronilla fino alle giornaliste di oggi

In occasione dei 150 anni del quotidiano, Barbara Stefanelli ripercorre le storie delle firme femminili che hanno scritto pagine importanti: dalla pioniera Petronilla, conosciuta come Amalia Moretti Foggia, pediatra e autrice di consigli di cucina, economia domestica e medicina, alle giornaliste di oggi. Vengono ricordate le vite e le battaglie di queste donne che hanno contribuito alla storia del giornalismo italiano.

Petronilla (1872-1947). Vero nome Amalia Moretti Foggia, pediatra, dava consigli di cucina, economia domestica, medicina. Maria Grazia Cutuli (1962-2001). Inviata in Afghanistan, è stata uccisa in un attentato. Ada Negri (1870-1945). Poetessa, insegnante, sul giornale scrive molti articoli sui temi sociali e sulle donne. Fernanda Pivano (1917-2009). Saggista, scrittrice e traduttrice, si occupa di critica letteraria dal 1962 e porta l'America al Corriere.