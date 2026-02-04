Al via le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 | le storie e i volti dei campioni solo su Sportface

Al via le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Mentre le prime competizioni si avvicinano, i protagonisti si preparano a vivere momenti intensi. Le immagini più belle e i volti dei campioni sono raccontati solo su Sportface, tra storie di passione, sacrifici e sogni che diventano realtà in queste settimane di grande attesa.

Provate a tendere l’orecchio un attimo, nel silenzio più totale: riuscite a sentire il fruscio della neve sotto gli sci, il battito del cuore che si accelera dopo ogni curva ed infine il boato di una folla che festeggia con in petto il tricolore? No? Alquanto logico, se non siete a bordopista Milano, Livigno o Cortina, città teatro dei quindicesimi Giochi Olimpici Invernali. Ma anche qualora siate lì, il solo modo per non perdersi il vortice di emozioni che travolgerà il mondo sportivo partendo dall’Italia è essere su Sportface. Si badi bene, l’utilizzo del verbo essere è ontologicamente voluto.🔗 Leggi su Sportface.it Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Olimpiadi Milano-Cortina 2026: su 3,54 miliardi di euro, solo il 13% finanzierà le gare. L’87% dove finisce? Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 prevedono un investimento di circa 3,54 miliardi di euro, di cui solo il 13% destinato alle competizioni. I portabandiera di Milano-Cortina 2026: volti e storie per la cerimonia di apertura Questa mattina sono stati svelati i portabandiera ufficiali per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Olimpiadi Milano-Cortina 2026, pronto il piano sicurezza Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Al via il nuovo progetto degli Ambasciatori del Gusto per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026; Milano Cortina al via, oggi le prime gare delle Olimpiadi invernali: il programma e dove vederle; Olimpiadi invernali, possibili disagi al traffico cittadino di Buccinasco; Olimpiadi Milano-Cortina 2026 al via, le strade chiuse e i divieti di venerdì 6 febbraio. Olimpiadi Al via le Olimpiadi, Odermatt terzo nel primo test sulla Stelvio di BormioMarco Odermatt è subito apparso a suo agio sulla Stelvio di Bormio, stampando il 3o tempo in un primo test di discesa comunque poco indicativo visto che tutti gli atleti si sono rialzati. bluewin.ch Milano, al via le Olimpiadi: caos viabilità, tutte le strade chiuseLe Olimpiadi Milano-Cortina 2026 stanno per cominciare e questo significa restrizioni per quello che riguarda la vibilità a Milano intorno alla zona di San Siro. SportMediaset ne traccia ... milannews.it Oggi, mentre ci avviciniamo a Milano-Cortina, di che cosa stiamo parlando, in prevalenza Di costi, di impatto ambientale, di ritardi, di distanze geografiche, del trattamento dei volontari, di sicurezza, di eccessi. Domanda: avete letto, ascoltato o visto qualcosa - facebook.com facebook Yes, @SnoopDogg torchbearer in #Gallarate #MilanoCortina2026 #Olympics #TorchRelay2026 x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.