Le tracce si smarriscono nella neve e loro si perdono sul Baldo

Nella notte tra domenica 8 marzo e lunedì 9 marzo, due escursionisti provenienti da Verona sono stati soccorsi sul Monte Baldo. Le loro tracce si sono perse nella neve, rendendo necessaria una lunga operazione di recupero che si è conclusa intorno all’1. L’intervento ha coinvolto le squadre di soccorso, che hanno lavorato per trovare e mettere in sicurezza le persone in difficoltà.

Si è concluso intorno alle ore 1 di questa notte, domenica 8 marzo, un lungo intervento per il soccorso di due escursionisti veronesi sul Monte Baldo. I due giovani stavano percorrendo il sentiero innevato O661 tra Punta delle Redutte e Sorgente del Corondoler quando, poco sotto la cima delle Redutte, a una quota di circa 1.500 metri hanno perso la traccia e si sono incrodati senza più riuscire a proseguire in autonomia. L'unica cosa sensata da fare, a quel punto, era chiamare il 112: cosa che i due escursionisti veneti hanno fatto intorno alle 16. I primi ad attivarsi sono stati gli operatori di Ala del soccorso alpino, assieme ai colleghi di Vallagarina: le squadre sono partite a piedi e con gli sci, fino a raggiungere i due escursionisti intorno alle 19.