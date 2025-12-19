Ladri acrobati in azione. Si rifugiano sul tetto e si perdono le tracce.

Furti sempre più audaci e sorprendenti nel quartiere di Cervara di Massa. Recentemente, ladri acrobati hanno messo a segno un colpo sfuggente, rifugiandosi sul tetto e dileguandosi nel nulla. Un episodio che desta preoccupazione e mette in allerta la comunità locale, sempre più vulnerabile di fronte a queste imprese criminali che sfidano ogni limite.

Furto anche acrobatico nei giorni scorsi in via Ferdinando Martini nel popoloso quartiere di Cervara di Massa. Ladri da circo, ma ormai sembra che tutti si siano specializzati in questo genere dopo i precedenti come quello nel mese scorso in via Democrazia dove i ladri furono scoperti dai carabinieri e si rifugiarono nel tetto prima di calarsi dalla parte opposta e fuggire. Ed anche questa volta l’ingresso nell’appartamento è stato opera di equilibrismo ed abilità acrobatica visto che, da quanto raccontato da alcuni vicini, per salire nell’appartamento al secondo piano di una villetta in via Martini sono saliti da una grondaia, poi hanno aperto una finestra e sono entrati nell’appartamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

