Scappano alla vista dei carabinieri imboccando l' autostrada ma vengono presi

Una banda di sospetti si impegna a fuggire davanti ai carabinieri e imbocca l’autostrada, tentando di seminare le forze dell’ordine. La loro fuga avviene durante un controllo di routine, ma vengono prontamente intercettati poco dopo. Gli agenti li inseguono e li fermano in breve tempo, bloccandoli prima che possano allontanarsi. La scena si svolge nelle prime ore del pomeriggio, attirando l’attenzione di alcuni passanti nelle vicinanze.

Weekend di controlli serrati a sud della provincia di Roma. Continua senza sosta l’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità da parte della Compagnia Carabinieri di Colleferro. Durante l'ultimo fine settimana, un servizio straordinario di controllo del territorio, condotto in sinergia con i militari del Gruppo Carabinieri di Frascati, ha presidiato le zone nevralgiche della movida e le aree rurali limitrofe. L'operazione si è concentrata in particolar modo sui comuni di Colleferro, Artena e Valmontone, con l'obiettivo prioritario di arginare i reati predatori e lo spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Tentano di rubare una Fiat Panda fuori alla stazione ma vengono beccati dai carabinieriDue uomini cercano di rubare una Fiat Panda davanti alla stazione Albanova, ma vengono intercettati dai carabinieri e arrestati.

Lanciano coca e hashish alla vista dei carabinieri, due giovani in manetteDue giovani, uno del Marocco e uno del Bangladesh, sono stati arrestati dai carabinieri di Lavagna per aver lanciato cocaina e hashish alla vista delle forze dell’ordine.

Roma, scappano alla vista dei carabinieri: folle inseguimento inseguimento nella notte tra Tiburtina e Casal de’ PazziHanno visto la pattuglia e hanno schiacciato l’acceleratore. Quattro chilometri di fuga nella notte di Roma, tra la Tiburtina e via Casal de’ Pazzi, prima di finire in una strada senza uscita. Dentro ... msn.com

Vedono i carabinieri e scappano: il lancio dell'involucro con la droga e la denunciaQuando vedono i carabinieri scappano. La fuga a piedi e intanto il lancio, da parte di uno dei due fuggitivi, di un involucro. Ma i militari riescono a fermare uno dei ragazzi e a recuperare ... monzatoday.it

